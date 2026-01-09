'Вы делаете это каждый день': звездный стилист раскрыл главные ошибки в уходе за волосами

Здоровье волос часто зависит не от дорогих процедур, а от ежедневных привычек, которые мы даже не замечаем. Известный звездный стилист Крис Макмиллан, который более 40 лет работает в парикмахерской индустрии, назвал действия, которые постепенно разрушают волосы.

Именно он создал легендарную прическу Дженнифер Энистон в сериале "Друзья", которая стала культовой для целого поколения. Эксперт объяснил express.co, какие привычки стоит изменить, чтобы сохранить волосы сильными, блестящими и здоровыми.

Эксперт опубликовал видео в TikTok под названием "Пять вещей, которые убивают ваши волосы", в котором обратил внимание на повседневные мелочи, которые постепенно, но неумолимо вредят волосам. По словам стилиста, речь идёт не об очевидных ошибках, а о привычных действиях, которые большинство людей выполняет автоматически. Специалисты подтверждают: такие повторяющиеся ежедневные факторы могут накапливать повреждения и даже способствовать развитию тракционной алопеции.

Неудачная щетка для волос

Подобрать правильную щетку – значительно важнее, чем кажется. Крис советует научиться "понимать собственные волосы, прежде чем выбирать инструмент".

Тип волос может быть тонким, густым, волнистым или вьющимся – и каждому из них нужна своя щетка. Неподходящий аксессуар превращает обычное расчесывание в источник ломкости и повреждений. К тому же, расчесывание – это не только про укладку: оно стимулирует кожу головы и улучшает кровообращение. Самая большая ошибка – спешка и использование неправильного инструмента.

Слишком частое или слишком жидкое мытье

Баланс в уходе за волосами имеет решающее значение. И чрезмерное, и недостаточное мытье могут навредить.

"Когда вы моете волосы слишком часто, они пересыхают вместе с кожей головы", – объясняет Макмиллан. В то же время редкое мытье вызывает накопление себума, грязи и остатков средств. Оптимальным режимом стилист называет мытье два–три раза в неделю, чтобы сохранить здоровый баланс.

Избегание ухода за кожей головы

Кожа головы – основа здоровых волос, но о ней часто забывают. "Волосы растут именно из кожи головы. Здоровая кожа – здоровые волосы", – подчеркивает Крис.

Если игнорировать ее состояние, новые волосы с самого начала будут ослабленными. Многие люди сосредотачиваются только на длине, не обращая внимания на раздражение, накопление средств или дискомфорт.

Горячая укладка без защиты

Регулярное использование фена, плойки или утюжка без термозащиты – одна из самых серьезных ошибок. "Мы пользуемся термоинструментами чаще, чем когда-либо, поэтому любая защита является критически важной", – отмечает стилист.

Он сравнивает такую практику со стиркой шелковой блузки в отбеливателе, подчеркивая, насколько разрушительной может быть высокая температура без защиты.

Неправильное использование средств для волос

Часть людей избегает уходовых продуктов, боясь эффекта жирности или утяжеления. Однако Макмиллан отрицает этот страх: "Когда средство используется правильно, оно становится вашим союзником. Оно добавляет блеск и защищает волосы".

Самая вредная привычка – ежедневная термоукладка без какого-либо защитного или питательного продукта. Хорошая новость заключается в том, что большинство повреждений можно исправить. Даже небольшие, но регулярные изменения способны улучшить состояние волос уже через несколько недель. Стоит начать с осторожного расчесывания, отказа от агрессивной укладки и восприятия горячих инструментов как исключения, а не ежедневной нормы.

Если волосы пересушены – уменьшите воздействие тепла и дайте им время на восстановление. При жирной или раздраженной коже головы пересмотрите частоту мытья, чтобы избежать накопления.

Впрочем, в случае заметного истончения, повышенной ломкости или чувствительности специалисты UK Hair Transplants советуют не заниматься самодиагностикой, а обратиться за профессиональной консультацией. Комплексная оценка состояния волос и кожи головы поможет выявить истинную причину проблемы – будь то механическое напряжение, неправильный уход или другие факторы – и вовремя предотвратить долговременные последствия.

