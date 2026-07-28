Почему врачи не рекомендуют пить вино каждый день: названы основные риски

Несмотря на распространенное мнение о пользе вина, врачи и ученые все чаще обращают внимание на риски его регулярного употребления. Даже один бокал в день может незаметно влиять на вес, качество сна, состояние кожи и работу внутренних органов.

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Исследования показывают, что привычка пить вино каждый вечер может иметь долгосрочные последствия для здоровья. Издание eatthis.com рассказывает, какие опасности может таить в себе ежедневное употребление этого популярного напитка.

Регулярное употребление вина может способствовать набору веса

Тем, кто стремится избавиться от лишних килограммов, стоит обратить внимание на частоту употребления алкоголя. Метаанализ, опубликованный в 2019 году в British Journal of Nutrition, показал, что "употребление алкогольных напитков значительно увеличивает потребление энергии из пищи", что может способствовать постепенному увеличению массы тела.

Один бокал вина объемом около 150 мл содержит более 120 калорий. Если же за вечер выпивать больше одного бокала, калорийность рациона быстро возрастает, что со временем может привести к нежелательному набору веса.

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Повышается риск развития розацеа

Ежедневное употребление вина может сказаться не только на фигуре, но и на состоянии кожи. Если вы заметили, что лицо стало чаще краснеть или появился стойкий румянец, одной из причин может быть алкоголь.

Исследование, опубликованное в 2017 году в Journal of the American Academy of Dermatology, установило, что употребление алкоголя "существенно связано" с повышенным риском развития розацеа у женщин.

Кроме того, опрос людей с этим заболеванием показал, что именно красное вино чаще всего провоцирует обострение симптомов. Почти три четверти участников исследования – 72% – назвали его одним из главных триггеров.

Сон может стать менее качественным

Хотя бокал вина вечером способен вызвать сонливость, это вовсе не означает, что сон станет лучше.

Согласно исследованию 2015 года, опубликованному в Korean Journal of Family Medicine, регулярное употребление алкоголя связано со снижением качества сна, сокращением его продолжительности и увеличением количества ночных пробуждений, особенно среди мужчин.

Увеличивается вероятность цирроза печени

Повреждение печени связывают не только с крепким алкоголем. Даже ежедневное употребление вина может негативно влиять на этот орган.

Хотя отдельные исследования свидетельствуют о том, что риск развития цирроза после употребления вина может быть ниже, чем после крепких алкогольных напитков или пива, научная работа, опубликованная в 2015 году в Journal of Hepatology, показала: регулярное ежедневное употребление любого алкоголя повышает риск развития цирроза, особенно среди мужчин.

Может возрасти риск развития онкологических заболеваний

Специалисты также связывают регулярное употребление вина с повышением риска некоторых видов рака. Исследование, опубликованное в 2019 году в BMC Public Health, показало, что одна бутылка вина в неделю связана с увеличением пожизненного риска развития онкологических заболеваний примерно на 1% у мужчин и на 1,4% у женщин.

Именно поэтому эксперты рекомендуют рассматривать вино как напиток для особых случаев, а не как повседневную привычку. Такой подход поможет снизить потенциальные риски для здоровья и поддерживать хорошее самочувствие.

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