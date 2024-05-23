Почему вы просыпаетесь уставшими и истощенными: 5 ошибок, которых следует избегать

Чувство усталости утром при переходе от сна к бодрости – привычное явление. Однако, если ощущение разбитости не исчезает, несмотря на, казалось бы, полноценный отдых, важно выяснить основные причины утренней усталости. News Bytes рассказал об общих факторах, способствующих этому явлению.

Воздействие синего света

Присутствие синего света в искусственном освещении может нарушить выделение мелатонина – гормона, регулирующего наш цикл. Это может осложнить достижение спокойного сна, что приводит к утренней истощенности.

Одна из стратегий смягчения этой проблемы состоит в уменьшении времени пребывания перед экраном, особенно перед сном. Старайтесь держать электронные устройства по крайней мере за час-два до сна.

Тревожность

Депрессия или тревога могут отнимать много энергии. Эти эмоциональные состояния также могут влиять на качество сна, что приводит к трудностям с засыпанием или пробуждением ночью. Некоторые лекарства, применяемые для лечения тревоги или депрессии, могут иметь побочные эффекты, которые препятствуют глубокому сну или способствуют бессоннице, усиливая утреннюю усталость.

Расстройства сна

Расстройства сна проявляются в разных формах, усложняя засыпание или поддержание спокойного сна. Одним из самых распространенных заболеваний является апноэ сна, когда дыхание периодически останавливается. Другие проблемы, такие как бессонница, характеризующаяся трудностями с засыпанием, ранними пробуждениями или частыми прерываниями, могут привести к тому, что после пробуждения вы будете чувствовать себя истощенными.

Плохая среда для сна

На качество сна могут влиять несколько факторов в вашей спальной среде. Поддержание оптимальной температуры в помещении способствует улучшению сна, поэтому подумайте об использовании охлаждающего матраса или соответствующей настройке кондиционера. Кроме того, сон на неподходящем матрасе может привести к дискомфорту в теле, скованности и усталости после пробуждения.

Сидячий образ жизни

Сидящий образ жизни может привести к тому, что ваше тело адаптируется к меньшим затратам энергии, что приводит к усталости при выполнении регулярных нагрузок. Некоторые привычки, в частности чрезмерное потребление кофеина, употребление алкоголя перед сном, длительный дневной сон и нерегулярный график сна, могут нарушить ваш режим, что в итоге увеличивает вероятность проснуться уставшим.

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