Почему зубы желтеют, даже если вы чистите их каждый день: объяснение стоматолога

Белая улыбка является мечтой многих, однако, неправильный уход за зубами может привести к их пожелтению. Опытный стоматолог рассказал о двух распространенных ошибках, которые люди допускают во время чистки зубов.

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Оказывается, даже такие простые вещи, как порядок и способ использования зубной щетки, могут оказывать существенное влияние на состояние эмали. Следуя нескольким простым правилам от express.co., можно сохранить натуральное белье зубов и избежать лишних затрат на профессиональное отбеливание.

С опытом более 20 лет в стоматологии доктор Ферах Хамид советует более тщательно относиться к уходу за зубами. Есть немало вариантов профессионального отбеливания зубов за большие деньги, но стоит поначалу попробовать безопасные и экономичные методы.

Стоматолог отмечает, что многие неправильно готовят свою зубную щетку к чистке. Хотя может показаться, что есть только один способ наносить пасту на щетку, это не так. Доктор Хамид предупреждает, что если чистить зубы сразу после употребления кислых продуктов или напитков, это может быть причиной желтых пятен.

Доктор Хамид также отметил, что важно смачивать зубную щетку, прежде чем нанести пасту. Это помогает сохранить зубы белыми, в отличие от чистки сухой щеткой. Чистка зубов после кислых продуктов может быть опасной, поскольку в этот момент эмаль ослаблена, и вы не очищаете зубы, а только перемещаете кислоту по полости рта.

"Когда вы смачиваете щетку, она становится более мягкой, что позволяет ей нежнее воздействовать на зубы и десну, минимизируя риск раздражения или повреждения", – добавляет он.

Кроме того, важно чистить зубы в течение двух минут дважды в день, не торопясь. Не забывайте также чистить язык хотя бы ежедневно и регулярно посещать стоматолога для контроля за здоровьем вашей полости рта. "Эти простые шаги помогут вам избежать пожелтения зубов и сохранить здоровье вашей полости рта", – подытожил доктор Хамид.

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