Почти каждый пятый школьник в Украине пользуется вейпами: врач назвал главные угрозы

В Украине продолжает расти беспокойство по поводу распространения электронных сигарет с жидкостями (вейпов) среди подростков. По данным Глобального опроса молодежи относительно употребления табака, который представило Министерство здравоохранения Украины, почти 20% школьников в возрасте 13-15 лет регулярно употребляют вейпы. Фактически речь идет о каждом пятом ученике.

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Об опасности вейпов, которые в Украине законодательно запрещены, врач-отоларинголог Елена Комар рассказала в эфире программы "Утренние новости" на ТСН. Во время интервью эксперт объяснила, почему нелегальный рынок вейпов представляет отдельную угрозу для здоровья детей и подростков. Полная версия разговора доступна на YouTube.

По словам Елены Комар, проблема давно вышла за пределы отдельных случаев и приобретает масштабы серьезного вызова для общественного здоровья.

"Опасность касается не только детей и подростков. Она касается всех пользователей электронных сигарет, содержащих ароматизированные жидкости. Однако именно молодежь является наиболее уязвимой группой из-за высокой популярности таких устройств и агрессивного распространения продукции на рынке", отмечает специалист.

Врач напоминает, что подобный кризис уже переживали Соединенные Штаты Америки. В 2019 году там была зафиксирована масштабная вспышка тяжелых поражений легких, связанных с использованием вейпов. По данным американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), тогда было зарегистрировано 68 смертей, связанных с так называемым синдромом EVALI (E-cigarette or Vaping Product Use-Associated Lung Injury).

В ходе расследования случаев заболевания специалисты установили, что значительная часть пострадавших использовала несертифицированную продукцию, приобретенную на нелегальном рынке. В образцах жидкостей обнаруживали ацетат витамина Е, а в отдельных случаях тетрагидроканнабинол (ТГК), психоактивное вещество каннабиса.

Как объясняет отоларинголог, ацетат витамина Е является показательным примером того, как безопасное на первый взгляд вещество может становиться опасным при ингаляционном использовании.

"Для кожи или волос витамин Е может быть полезным. Но при вдыхании он оседает в легочной ткани, повреждает альвеолы и негативно влияет на сурфактант. Именно сурфактант выстилает внутреннюю поверхность альвеол и обеспечивает их нормальную работу. Его разрушение может приводить к серьезным нарушениям дыхания", объясняет врач.

Особое беспокойство экспертов вызывает ситуация в Украине, где значительная часть рынка электронных сигарет с жидкостями остается в тени.

По данным исследования компании Kantar, около 94% рынка одноразовых электронных сигарет является нелегальным. Это означает, что значительное количество потребителей фактически не знает реального состава жидкостей, которые вдыхает.

Врач отмечает, что именно неизвестный состав продукции является одним из ключевых факторов риска.

"Когда человек покупает продукцию неизвестного происхождения через интернет или на нелегальном рынке, он не имеет никаких гарантий относительно состава жидкости. Именно это стало одной из причин масштабного кризиса в США", - отмечает специалист.

На проблему неоднократно обращали внимание и правоохранительные органы. В ходе расследования незаконного производства и сбыта жидкостей для электронных сигарет правоохранители сообщали об обнаружении продукции, которая не проходила необходимого контроля качества, не имела сертификации и потенциально могла содержать опасные для здоровья компоненты.

По мнению эксперта, наибольшую опасность такая ситуация представляет именно для подростков. Из-за ароматизаторов, яркого дизайна и активного распространения нелегальной продукции молодые люди часто недооценивают потенциальные риски для здоровья.

В то же время опыт США показывает, что сочетание информационных кампаний, усиление государственного контроля и борьбы с нелегальным рынком может существенно снизить уровень заболеваемости, связанной с использованием электронных сигарет с жидкостями.

По мнению врача, именно противодействие нелегальному обороту вейп-продукции и повышение осведомленности населения должны стать одним из ключевых направлений профилактики среди детей и подростков в Украине.