Под звуки сирен и взрывов: в Киеве во время российских обстрелов медики пересадили органы умершей девочки трем детям
В Киеве, во время обстрелов страны-агрессора России, медики пересадили органы умершей девочки трем детям. 4-летнего ребенка доставили из Житомирской области в Охматдет, но 10 июля врачи констатировали смерть головного мозга маленькой пациентки.
Благодаря мудрому и сильному решению родителей было спасено сразу три жизни. Об этом говорится в Facebook-сообществе "НДСБ Охматдет".
"Под звуки сирен и взрывов: три спасенные жизни благодаря посмертному донорству в Охматдете. Накануне в НДСБ "Охматдет" впервые с момента диагностирования смерти головного мозга ребенка удалось получить согласие родителей на посмертное донорство и провести трансплантацию органов другим детям", – говорится в сообщении.
В больнице впервые произошел уникальный случай, когда медики вместе с психологами прошли нелегкий путь вместе с семьей пациента и смогли получить согласие родителей на посмертное донорство. После подписания согласия началась тщательно спланированная работа команды Охматдета совместно с Украинским центром трансплант-координации.
Нужно было обеспечить транспортировку, подобрать реципиентов и организовать все этапы даже в условиях воздушной тревоги и ракетной опасности. Единая государственная информационная система трансплантации (ЕГИСТ) оперативно определила реципиентов, из которых двое уже находились в Охматдете.
Это была 16-летняя девушка с болезнью Вильсона-Коновалова. Она находилась в реанимации, и это был ее единственный шанс на жизнь, ей пересадили печень, и 14-летний мальчик, который более семи месяцев жил на диализе в Охматдете. Ему пересадили почки.
"Этой же ночью в Институте сердца МЗ Украины пересадили сердце 12-летней девочке с первым статусом экстренности. Операции продолжались более 13 часов", – указано в сообщении.
По словам трансплантолога НДСБ "Охматдет" Олега Годика, реципиенты находились в тяжелом состоянии
"Я искренне благодарен родителям за понимание того, что их решение подарило шанс на жизнь трем детям. Это первый случай, когда в Охматдете была проведена и диагностика смерти мозга, и изъятие органов, и трансплантация", – сказал врач.
Медиков, которые проводили операции не остановили даже сирены и ночные взрывы
"Ведь каждая минута важна: чем меньше времени органы находятся вне тела, тем больше шансов на успех", – указано в сообщении.
Как писал OBOZ.UA, семья умершего 43-летнего украинца из Винницы приняла решение о передаче его органов тем, кто нуждается в трансплантации. Врачи смогли спасти 36-летнего Виталия, сердце которого "отказалось" должным образом работать и трех женщин, находившихся в критическом состоянии.
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