"Шанс на жизнь другим": посмертный донор из Винницы спас четырех украинцев. Фото
Семья умершего 43-летнего украинца из Винницы приняла решение о передаче его органов тем, кто нуждается в трансплантации. Благодаря этому врачи смогли спасти 36-летнего Виталия, сердце которого "отказалось" должным образом работать.
Также благодаря посмертному донору смерть отступила и от трех женщин, находившихся в критическом состоянии. Впечатляющую историю о милосердии, которое перевесило горе и подарило шанс на жизнь другим, рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
По его словам, благодаря решению одной семьи из Винницы относительно посмертного донорства, медики смогли спасти жизнь сразу четырем украинцам.
В частности, шанс на возвращение к нормальному существованию получил 36-летний Виталий, в жизни которого наступила черная полоса.
"После ДТП, произошедшего на пешеходном переходе, и выявленного остеомиелита ему пришлось ампутировать ногу. А потом – новый диагноз: дилатационная кардиомиопатия. Сердце не справлялось, состояние стремительно ухудшалось. О протезировании в таких условиях речь не шла. Единственным шансом на жизнь была трансплантация сердца", – отметил Ляшко.
По словам министра, этот шанс у Виталия появился благодаря тому, что в конце апреля семья 43-летнего мужчины из Винницы, у которого медики констатировали смерть мозга, решила передать его органы тем, кто в них нуждается.
"Единая государственная информационная система трансплантации определила: это сердце – шанс для Виталия. Операцию провели в Винницкой областной клинической больнице имени Н. И. Пирогова. Сегодня Виталий уже дома. Впереди – реабилитация, протезирование и новый этап жизни", – отметил министр здравоохранения.
Всего же, добавил он, решение семьи спасло не одну, а четыре жизни.
Так, почки и печень умершего мужчины подарили шанс на жизнь трем украинкам. Все они находились в критическом состоянии и имели самый высокий, первый статус экстренности в листе ожидания.
В Первом медицинском объединении Львова почку посмертного донора пересадили 52-летней Марьяне.
Медики Национального научного центра хирургии и трансплантологии имени А.А.Шалимова провели операцию по трансплантации второй почки 43-летней Наталье, а печени – 44-летней Олесе.
"Все четверо пациентов уже дома. Их восстановление продолжается. Светлая память донору. И искренняя благодарность семье, чей выбор подарил шанс на жизнь другим. Это решение – проявление человечности, которое невозможно переоценить", – подчеркнул Ляшко.
Напомним, в марте OBOZ.UA рассказывал, как 48-летний мужчина с Тернопольщины стал посмертным донором и спас трех человек.
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