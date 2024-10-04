Поддержка формы после 40: девять эффективных упражнений для женщин

Часто женщины после 40 лет ставят перед собой цель сохранить свою фигуру. Регулярные тренировки помогают не только контролировать вес, но и улучшают плотность костей, мышечную силу и общее самочувствие. Чем больше мышц, тем больше калорий вы сжигаете.

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Если вы хотите усовершенствовать свой фитнес-режим, eatthis.com подготовило девять упражнений, которые помогут оставаться в форме и быть активными после 40 лет. Кроме этого, важно включить в свой рацион продукты, богатые белками, клетчаткой и важными питательными веществами для поддержания здоровья.

Отжимание

Одним из лучших упражнений для женщин, стремящихся сохранить силу верхней части тела после 40 лет, является отжимание. Это упражнение помогает укрепить мышцы груди, плеч и рук, а также улучшает осанку. Начните с планки, разместив руки под плечами. Держите спину прямой, а мышцы коры напряженными. Согните локти и опуститесь вниз, а затем равномерно вернитесь в исходное положение. Выполните три подхода по 15 повторений.

Приседания

Приседания великолепны для развития силы в ногах, улучшения равновесия и гибкости. Встаньте с ногами на ширине плеч, затем опуститесь вниз, держа спину ровной. Протолкните ногами вверх, сохраняя контроль за коленями. Выполните три подхода по 15 повторений.

Становая тяга

Это упражнение направлено на укрепление задней части тела и помогает избежать боли в пояснице. Возьмите штангу или гантели, согните колени и наклонитесь вперед, держа спину ровной. Поднимитесь вверх, подтягивая вес близко к телу. Выполните три подхода по 15 повторений.

Планка

Планка – отличное упражнение для укрепления мышц кори. Встаньте в планку на предплечьях и удерживайте тело прямой линии. Напрягите мышцы живота и удерживайте положение в течение 20 секунд. Выполните три подхода.

Тяга в наклоне

Это упражнение поможет улучшить силу верхней части спины и постоянно поддерживать правильную осанку. Держите в руках гантели, наклонитесь вперед, а затем тяните их к бедрам, сводя лопатки вместе. Выполните три подхода по 15 повторений.

Выпады

Выпады укрепляют мышцы ног, улучшают равновесие и гибкость. Встаньте с ногами вместе, сделайте шаг вперед и согните оба колена, опуская тело. Вернитесь в исходное положение. Выполните три подхода по 15 повторений на каждую ногу.

Сгибание бицепса

Это упражнение помогает поддерживать силу рук, что важно для повседневных задач. Держите гантели в руках, ладони повернуты вперед. Сгибайте гантели к плечам, сжимая бицепс, а затем опустите их назад. Выполните три подхода по 15 повторений.

Подъемы на степь

Подъемы на степь помогают укрепить мышцы ног и улучшить координацию. Встаньте перед лавкой или ступенькой, поднимитесь на нее одной ногой, а затем спуститесь той же. Выполните три подхода по 15 повторений для каждой ноги.

Жим плечами

Это упражнение помогает укрепить плечи и верхнюю часть тела. Держите гантели на уровне плеч и приподнимайте их над головой, затем опустите назад. Выполните три подхода по 15 повторений.

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