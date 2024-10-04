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Поддержка формы после 40: девять эффективных упражнений для женщин

Руслана Стрелец
Новости медицины
3 минуты
921
Поддержка формы после 40: девять эффективных упражнений для женщин

Часто женщины после 40 лет ставят перед собой цель сохранить свою фигуру. Регулярные тренировки помогают не только контролировать вес, но и улучшают плотность костей, мышечную силу и общее самочувствие. Чем больше мышц, тем больше калорий вы сжигаете.

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Если вы хотите усовершенствовать свой фитнес-режим, eatthis.com подготовило девять упражнений, которые помогут оставаться в форме и быть активными после 40 лет. Кроме этого, важно включить в свой рацион продукты, богатые белками, клетчаткой и важными питательными веществами для поддержания здоровья.

Поддержка формы после 40: девять эффективных упражнений для женщин

Отжимание

Одним из лучших упражнений для женщин, стремящихся сохранить силу верхней части тела после 40 лет, является отжимание. Это упражнение помогает укрепить мышцы груди, плеч и рук, а также улучшает осанку. Начните с планки, разместив руки под плечами. Держите спину прямой, а мышцы коры напряженными. Согните локти и опуститесь вниз, а затем равномерно вернитесь в исходное положение. Выполните три подхода по 15 повторений.

Поддержка формы после 40: девять эффективных упражнений для женщин

Приседания

Приседания великолепны для развития силы в ногах, улучшения равновесия и гибкости. Встаньте с ногами на ширине плеч, затем опуститесь вниз, держа спину ровной. Протолкните ногами вверх, сохраняя контроль за коленями. Выполните три подхода по 15 повторений.

Поддержка формы после 40: девять эффективных упражнений для женщин

Становая тяга

Это упражнение направлено на укрепление задней части тела и помогает избежать боли в пояснице. Возьмите штангу или гантели, согните колени и наклонитесь вперед, держа спину ровной. Поднимитесь вверх, подтягивая вес близко к телу. Выполните три подхода по 15 повторений.

Поддержка формы после 40: девять эффективных упражнений для женщин

Планка

Планка – отличное упражнение для укрепления мышц кори. Встаньте в планку на предплечьях и удерживайте тело прямой линии. Напрягите мышцы живота и удерживайте положение в течение 20 секунд. Выполните три подхода.

Поддержка формы после 40: девять эффективных упражнений для женщин

Тяга в наклоне

Это упражнение поможет улучшить силу верхней части спины и постоянно поддерживать правильную осанку. Держите в руках гантели, наклонитесь вперед, а затем тяните их к бедрам, сводя лопатки вместе. Выполните три подхода по 15 повторений.

Поддержка формы после 40: девять эффективных упражнений для женщин

Выпады

Выпады укрепляют мышцы ног, улучшают равновесие и гибкость. Встаньте с ногами вместе, сделайте шаг вперед и согните оба колена, опуская тело. Вернитесь в исходное положение. Выполните три подхода по 15 повторений на каждую ногу.

Сгибание бицепса

Это упражнение помогает поддерживать силу рук, что важно для повседневных задач. Держите гантели в руках, ладони повернуты вперед. Сгибайте гантели к плечам, сжимая бицепс, а затем опустите их назад. Выполните три подхода по 15 повторений.

Поддержка формы после 40: девять эффективных упражнений для женщин

Подъемы на степь

Подъемы на степь помогают укрепить мышцы ног и улучшить координацию. Встаньте перед лавкой или ступенькой, поднимитесь на нее одной ногой, а затем спуститесь той же. Выполните три подхода по 15 повторений для каждой ноги.

Поддержка формы после 40: девять эффективных упражнений для женщин

Жим плечами

Это упражнение помогает укрепить плечи и верхнюю часть тела. Держите гантели на уровне плеч и приподнимайте их над головой, затем опустите назад. Выполните три подхода по 15 повторений.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие упражнения следует избегать женщинам во время похудения.

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Проверил:Доктор медицины Анна Бродская