4 упражнения, которых следует избегать женщинам во время похудения

Чтобы избавиться от лишних килограммов и привести себя в форму, необходимо соблюдать активный образ жизни и правильное питание. Это включает в себя потребление полезной пищи, регулярные силовые тренировки, а также кардио-нагрузки.

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Однако существуют упражнения, которых лучше избегать, особенно если вы женщина и пытаетесь похудеть. Издание eatthis.com собрало несколько советов по эффективному снижению веса, а также упражнения, которые не стоит включать в свой режим.

Речь идет не о том, что какие-то упражнения вредны для вашего здоровья, но некоторые из них не настолько эффективны, как кажется, если вы хотите достичь конкретных результатов.

Основная часть ваших тренировок должна включать движения, такие как приседания, становя тяга, жим. Эти упражнения помогут сжечь больше калорий, ускорить метаболизм и приблизить к желаемым результатам. Если ваша цель – похудение, советуем избегать следующих упражнений.

Берпи

Берпи – это упражнение, состоящее из нескольких этапов: сначала отжим, затем скачок вверх, и так повторяется несколько раз. Однако если вы новичок в фитнесе, вам может не хватать силы и выносливости для правильного выполнения всех этих элементов. Часто во время многократных повторений техника ухудшается, особенно когда вы устаете. Хотя это неплохое кардиоупражнение, оно не является оптимальным для тех, кто нацелен на снижение веса.

Прыжки на платформу (Box Jumps)

Подобно берпи, прыжки на платформу часто выполняются неправильно. Несмотря на то, что это отличное упражнение для развития взрывной силы, оно требует хорошего уровня координации и силы мышц ног. Большинство людей не получают максимального эффекта от нее из-за неподходящего уровня подготовки. Вместо этого, полезнее сосредоточиться на улучшении силы в приседаниях и их вариациях.

Скручивание

Большинство людей испытывают проблемы с осанкой, а именно наклон головы вперед и округленные плечи. Из-за этого скручивание может только усугубить эти проблемы. Многие люди при выполнении этого упражнения слишком напрягают шею и используют мышцы сгибателей бедер вместо мышц живота. Скручивание является одним из наименее эффективных упражнений для печати. Вместо них лучше выполнять вариации планки, упражнения с роликом для печати или работу с мячом для стабильности.

Тренажер для отвода/возведения бедер

Многие женщины выбирают этот тренажер с надеждой подтянуть внутренние и внешние мышцы бедер. Несмотря на ощущение жжения во время выполнения, это упражнение не является таким эффективным, как приседания, выпады или их вариации.

Если вам нравится работать на этом тренажере, вы можете продолжать, но лучше использовать его как часть разминки, а не как основной элемент тренировки.

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