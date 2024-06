Поддержка идеальной фигуры: 5 обязательных силовых упражнений для женщин

Не стоит забывать о преимуществах силовых тренировок, если вы хотите сохранить свою фигуру. Силовые упражнения не только улучшают физическую форму, но и способствуют общему укреплению здоровья: вы подтянете живот, вы сформируете идеальное тело, избежите рисков для здоровья, связанных с избыточным весом.

Не забывайте, что со временем мы теряем от 3 до 8% своей мышечной массы каждые 10 лет, а также накапливать больше жира. Благодаря пяти упражнениям от тренера Дениза Чакояна только в течение 10 недель вы сможете снизить жировые отложения на 3 кг, пишет Eat This Not That.

Лучшие упражнения, которые помогут вам чувствовать себя молодыми, упругими и подтянутыми после 40 лет.

Отжимания

Чтобы усложнить это упражнение, можно изменить положение рук (поставьте ближе, если хотите поработать с трицепсами) или шире (чтобы улучшить часть грудной клетки). Попытайтесь отжиматься с нерасставленными ногами, чтобы усложнить тренировку.

Как правильно отжиматься:

Примите положение высокой планки, разместив руки под плечами и удерживая тело по прямой линии. Сгибая руки, опустите корпус в пол. Затем приподнимите его назад так, чтобы корпус был одной линией. Описание:

Приседания

Это упражнение, укрепляющее ягодичные мышцы, подколенные сухожилия и квадрицепсы, является одним из самых важных и сложных.

Как правильно приседать:

Поставьте ноги на пол на ширине плеч. Держите руки на бедрах или вытяните их перед собой или держите по гантели в каждой руке. Отведите бедра назад и опуститесь в приседания, пока бедра не станут параллельными полу. Задержитесь на 10-20 секунд. Вернитесь в первое положение. Описание:

Выпады

Выпады очень важны для развития сердечно-сосудистой системы и могут выполняться с отягощениями, чтобы добавить больше нагрузки на мышцы.

Как правильно делать выпады:

Стоя на корточках выдвините одну ногу вперед, а другую назад. Положите руки на бедра или держите гантели в каждой руке по бокам. Согните колени, чтобы опуститься в выпад. Упирайтесь в стопы, чтобы вернуться в исходное положение. Описание:

Прыжок на месте с поднятыми руками

Сделайте такие прыжки, которые вам доступны. Эти упражнения ускорят метаболизм и немного "шокируют" организм.

Как правильно делать прыжки:

Вытяните руки по бокам и расставьте ноги на ширине плеч. Подпрыгните, приподнимая руки над головой, и разведите ноги пошире. Описание:

Планка

Это самое главное упражнение для женщин, которое укрепит верхнюю часть тела и поможет укрепить позвоночник.

Чтобы правильно сделать планку, вы должны образовать прямую линию, вы должны держаться благодаря стопам, не приседая на колени.

Для новичков по этому делу возможно выполнять планку в течение 10 секунд и раз за разом добавлять по 10 секунд, пока вы не достигнете полной минуты.

