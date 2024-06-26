Поддержка идеальной фигуры: 5 обязательных силовых упражнений для женщин
Не стоит забывать о преимуществах силовых тренировок, если вы хотите сохранить свою фигуру. Силовые упражнения не только улучшают физическую форму, но и способствуют общему укреплению здоровья: вы подтянете живот, вы сформируете идеальное тело, избежите рисков для здоровья, связанных с избыточным весом.
Не забывайте, что со временем мы теряем от 3 до 8% своей мышечной массы каждые 10 лет, а также накапливать больше жира. Благодаря пяти упражнениям от тренера Дениза Чакояна только в течение 10 недель вы сможете снизить жировые отложения на 3 кг, пишет Eat This Not That.
Лучшие упражнения, которые помогут вам чувствовать себя молодыми, упругими и подтянутыми после 40 лет.
Отжимания
Чтобы усложнить это упражнение, можно изменить положение рук (поставьте ближе, если хотите поработать с трицепсами) или шире (чтобы улучшить часть грудной клетки). Попытайтесь отжиматься с нерасставленными ногами, чтобы усложнить тренировку.
Как правильно отжиматься:
- Примите положение высокой планки, разместив руки под плечами и удерживая тело по прямой линии.
- Сгибая руки, опустите корпус в пол.
- Затем приподнимите его назад так, чтобы корпус был одной линией.
- Описание:
Приседания
Это упражнение, укрепляющее ягодичные мышцы, подколенные сухожилия и квадрицепсы, является одним из самых важных и сложных.
Как правильно приседать:
- Поставьте ноги на пол на ширине плеч.
- Держите руки на бедрах или вытяните их перед собой или держите по гантели в каждой руке.
- Отведите бедра назад и опуститесь в приседания, пока бедра не станут параллельными полу.
- Задержитесь на 10-20 секунд.
- Вернитесь в первое положение.
- Описание:
Выпады
Выпады очень важны для развития сердечно-сосудистой системы и могут выполняться с отягощениями, чтобы добавить больше нагрузки на мышцы.
Как правильно делать выпады:
- Стоя на корточках выдвините одну ногу вперед, а другую назад.
- Положите руки на бедра или держите гантели в каждой руке по бокам.
- Согните колени, чтобы опуститься в выпад.
- Упирайтесь в стопы, чтобы вернуться в исходное положение.
- Описание:
Прыжок на месте с поднятыми руками
Сделайте такие прыжки, которые вам доступны. Эти упражнения ускорят метаболизм и немного "шокируют" организм.
Как правильно делать прыжки:
- Вытяните руки по бокам и расставьте ноги на ширине плеч.
- Подпрыгните, приподнимая руки над головой, и разведите ноги пошире.
- Описание:
Планка
Это самое главное упражнение для женщин, которое укрепит верхнюю часть тела и поможет укрепить позвоночник.
Чтобы правильно сделать планку, вы должны образовать прямую линию, вы должны держаться благодаря стопам, не приседая на колени.
Для новичков по этому делу возможно выполнять планку в течение 10 секунд и раз за разом добавлять по 10 секунд, пока вы не достигнете полной минуты.
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