Поднятие тяжестей дважды в неделю: тренировка для тех, кому за 60 лет

Не думайте, что тренажерный зал - это только для профессиональных спортсменов. На самом деле силовые тренировки полезны для всех, особенно после 30 лет, когда происходит естественная потеря мышечной массы.

Кроме того, за каждое десятилетие люди могут терять до 5% мышц, а потому полезно сделать упражнения с отягощением важной частью своего распорядка, по крайней мере дважды в неделю. Как такая тренировка поддерживает физическую форму и сохраняет силу с возрастом, рассказали в Eat This, Not That.

Увеличивает продолжительность жизни

Чем больше мышечной массы человек сохраняет в старости, тем больше у него шансов на более долгую жизнь. В частности, снижение мышечной массы рук и ног резко повышает риск смертности у людей в возрасте 65+, особенно среди женщин. Таким образом, именно силовые тренировки по крайней мере дважды в неделю могут снизить риск смерти на 46%.

Улучшает здоровье сердца

Для улучшения здоровья сердца достаточно всего часа поднятия тяжестей в неделю. Это может снизить риск инфаркта и инсульта на 40-70%, а также помочь снизить уровень холестерина и риск метаболического синдрома. Для этого вам достаточно дважды в неделю тратить 20 минут на упражнения со штангой, или выполнять короткие тренировки, такие как 2 подхода жима лежа.

Укрепляет кости

С возрастом кости ослабевают, но упражнения с сопротивлением помогают укрепить их даже в пожилом возрасте. Исследование показало, что двух 30-минутных высокоинтенсивных тренировок в неделю достаточно для улучшения плотности костей у женщин в возрасте 65+. Такие тренировки не вызывают побочных эффектов и вполне безопасны для здоровья. Помните, что никогда не поздно начать заниматься спортом, чтобы поддержать свои кости.

Профилактика хронических заболеваний

Регулярные силовые тренировки могут быть ключом к поддержанию молодости и снижению риска хронических заболеваний, таких как диабет 2 типа, рак и болезни сердца. Исследования показывают, что тренировки с сопротивлением улучшают мышечную массу, силу и общую функцию организма. Это делает силовые упражнения важными для пожилых людей, помогая им оставаться активными и уменьшать существенные риски здоровья. Поэтому, рассмотрите регулярные занятия по тяжелой атлетике как важную часть вашего режима дня.

Возможность бросить вредные привычки

Для пожилых людей, желающих бросить курить, занятия тяжелой атлетикой могут быть особенно полезны. В частности, исследование показало, что курильщики, посещавшие силовые тренировки дважды в неделю в течение трех месяцев, имели вдвое больше шансов успешно бросить эту вредную привычку. Кроме того, для более эффективной стратегии, рассмотрите вариант сочетания тренировок с традиционными методами, такими как использование никотиновых пластырей.

