Укрепление и похудение после 60 лет: эффективные советы по поддержанию формы

Ежедневные привычки важны для похудения больше, чем мода на диеты. Однако, выбор диеты не имеет значения, если не придерживаться здорового образа жизни, включая регулярные упражнения.

Кроме того, даже после 60 лет можно улучшить физическую форму и поддерживать нормальный вес, что помогает снизить риск хронических заболеваний. Как именно контролировать свою физически форму и эффективно трансформировать тело, рассказали в Eat This, Not That.

Пейте больше воды

Увлажнение является важным для здоровья, помогая улучшать физическую форму после 60 лет, когда организм больше подвержен обезвоживанию. Исследования показали, что употребление воды снижает риск ожирения и диабета 2 типа. Кроме того, вода помогает поддерживать баланс и повышает эффективность сжигания жира.

Исключите из рациона продукты с высокой обработкой

Для эффективного похудения важно исключить ультраобработанные продукты из рациона. Исследования показали, что такие продукты могут вызвать увеличение веса и повышенное потребление калорий. Ультраобработанные продукты, такие как готовые обеды, выпечка и продукты с добавлением ароматизаторов и консервантов, могут привести к дисбалансу в питании. Зато включение в рацион более натуральных и менее обработанных продуктов, поможет уменьшить вес и улучшить общее здоровье.

Ешьте разнообразные овощи

В 60 лет следует включать в рацион разнообразные овощи, чтобы получать витамины, минералы, клетчатку и уменьшить калорийность пищи. Это помогает в потере веса и снижает риск его увеличения на 82%. Кроме того, овощи могут уменьшить окружность талии на 0,36 см за каждую порцию в течение 5 лет.

Употребляйте белок растительного происхождения

Белок помогает снизить аппетит и уменьшить потребление калорий. Важно выбирать растительные источники белка, такие как чечевица, фасоль, киноа, соя и тофу, содержащие меньше насыщенных жиров и калорий.

Выбирайте цельные зерна пшеницы и клетчатку

Рафинированные углеводы в обработанных продуктах могут привести к увеличению веса, тогда как цельнозерновые продукты, такие как хлеб, макароны и рис, содержат полезные сложные углеводы и клетчатку. Выбор этих продуктов поможет вам дольше оставаться сытым и потреблять меньше пищи, что может способствовать потере веса.

