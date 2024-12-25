Подтянутые ягодицы за 30 дней: тренировка с мячом для стабильности, которая изменит вашу форму
Хотите получить упругие и подтянутые ягодицы за месяц? Это абсолютно реально, если вы регулярно выполняете эффективные упражнения.
Тренировка с мячом для стабильности – один из лучших способов активировать ягодичные мышцы и достичь впечатляющих результатов. Попробуйте тренировку от eatthis.com, и вы увидите изменения уже через 30 дней.
Седалищные мышцы – это самые большие мышцы тела, которые имеют значительный потенциал для развития силы. Их укрепление не только улучшает внешний вид, но и приносит много пользы для здоровья. Сильные ягодицы помогают уменьшить боль в спине, снизить нагрузку на колени и повысить физическую выносливость.
"Стабилизационный мяч – это часто недооцененный инструмент для укрепления разных групп мышц, включая ягодицы", – объясняет персональный тренер Кейт Мейер.
1. Мост с мячом для стабильности
Лягте на спину, разместив мяч под ногами. Ноги должны быть изогнуты под углом 90 градусов, а руки лежать вдоль тела. Напрягая ягодицы, приподнимите бедра так, чтобы они выровнялись с плечами и коленями. Позвоночник оставляйте в нейтральном положении. Медленно опуститесь вниз и повторите.
2. Подъемы ног с мячом
Это движение не только активизирует ягодицы, но и отлично работает на мышцы живота.
Лягте на живот, разместив мяч под бедрами. Руки поддерживают верхнюю часть тела, а ноги приподняты над полом. Поднимайте прямые ноги вверх, напрягая ягодицы, затем возвращайтесь в исходное положение. Держите ноги максимально прямыми.
3. Болгарские сплит-приседания с мячом
Это упражнение эффективно прорабатывает четырехглавые мышцы бедер, ягодицы и подколенные сухожилия.
Встаньте лицом к мячу, поставив одну ногу на него. Согните переднее колено, погружаясь в глубокий присед. Следите за тем, чтобы переднее колено оставалось под углом 90 градусов, а спина – прямой. Вернитесь в исходное положение.
4. Сгибание ног с мячом
Завершающее упражнение отлично укрепляет ягодицы и подколенные сухожилия.
Лягте на спину, ноги выпрямите и положите на мяч. Поднимите бедра, держа спину ровной, и подтяните мяч к себе, сгибая ноги в коленях. Затем вернитесь в исходное положение.
Как тренироваться?
Для достижения наилучших результатов выполняйте 3-4 подхода по 12-15 повторений для каждого упражнения с перерывом в 45 секунд между подходами. Сокращенное время отдыха будет способствовать поддержанию высокого пульса и повышению эффективности сжигания калорий. Такой подход поможет держать ягодичные мышцы в постоянной активности.
Ранее OBOZ.UA объяснял, чем полезны приседания.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.
Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.