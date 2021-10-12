Третья волна коронавируса пришла в Украину – и снова стала актуальной тема иммунитета.

"Надо повысить иммунитет", "укрепить", "поднять" – такое можно услышать, когда речь идет об иммунитете.

В представлении многих иммунитет – некая магическая субстанция, способная щитом защитить от всех болезней.

Однако и сильный, и слабый иммунитет – это не совсем верно.

Правильнее – иммунитет, адекватный условиям среды, которые постоянно меняются.

Есть критерии оценки работы иммунной системы, среди которых – и клинические проявления. Симптомами иммунологической недостаточности могут быть гнойничковые заболевания кожи, стоматиты, частые пневмонии, бронхиты.

Видео дня

Но чрезмерная реакция иммунной системы также опасна, например, аутоиммунными заболеваниями.

Поэтому не стоит "ремонтировать" то, что хорошо работает.

В условиях пандемии многие находятся в состоянии хронического стресса, нервничают, мало спят, переедают и перепивают – иммунитету от этого ни жарко, ни холодно, но лишнего наберете.

Некоторые переходят на "чистое" питание из овощей и фруктов с минимальным содержанием белка. Третьи бегут в аптеку за иммуномодуляторами, иммуностимуляторами, адаптогенами, корректорами, каплями, настойками и тд.

И ВСЕ-ТАКИ, ЧТО СДЕЛАТЬ ХОРОШЕГО ДЛЯ ИММУНИТЕТА?

На самом деле для иммунной системы важны все те скучные рекомендации, о которых талдычат врачи: сбалансированное, разнообразное, простое, зелено-цветное питание, неагрессивная термическая обработка, физическая активность, свежий воздух, сладкий сон, оптимистичный настрой.

И, как говорил один мой знакомый дед "хорошо есть, хорошо спать, бог здоровье должен дать".

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.