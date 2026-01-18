Похудение без уколов: фармацевт назвал натуральную альтернативу популярным инъекциям

Инъекции для похудения стремительно набрали популярность во всем мире, обещая быстрый и заметный результат. Впрочем, вместе с потерей веса они часто несут риски для здоровья и не устраняют первопричины набора килограммов.

На этом фоне растет интерес к натуральным альтернативам, которые могут поддерживать контроль аппетита и обмен веществ мягче и без серьезных побочных эффектов. Фармацевт и исследователь объясняет express.co, какие природные ингредиенты способны работать подобно "уколам для похудения" в сочетании со здоровым образом жизни.

Майк Вейкман – фармацевт и ученый объясняет: "Препараты для похудения работают преимущественно за счет повышения уровня двух кишечных гормонов – GLP-1 и GIP. Они подавляют аппетит, усиливают чувство сытости и замедляют опорожнение желудка. Проблема в том, что многие люди полагаются исключительно на медикаменты".

По его словам, ключевые факторы часто остаются без внимания.

"Стресс, недостаток сна, чрезмерное употребление алкоголя, переедание, а также некоторые лекарства, гормональные нарушения или заболевания – например, сниженная функция щитовидной железы – редко учитывают в контексте набора веса. Если эти причины не устранить, после завершения лечения проблема возвращается, и вес снова растет", – говорит он.

Исследования подтверждают эти предостережения: после прекращения инъекций участники в течение года восстанавливали почти всю потерянную массу тела. Кроме того, широко фиксируются побочные реакции – тошнота, рвота, запоры и кислотный рефлюкс.

"У некоторых людей возникают и более серьезные осложнения – панкреатит, проблемы с желчным пузырем, депрессивные состояния. Из-за стремительного похудения может уменьшаться мышечная масса, а также появляться выпадение волос и нарушение зрения", – отмечает Вейкман.

Натуральная альтернатива инъекциям

Медицинские эксперты все чаще обращают внимание на исследования, которые свидетельствуют: отдельные природные соединения могут способствовать безопасному и стабильному снижению веса, если сочетать их со здоровым питанием и физической активностью.

Майк Вейкман отмечает: "Есть положительная новость – существуют натуральные вещества, способные имитировать действие GLP-1. Среди них – глюкоманнан (разновидность клетчатки), ресвератрол, гибискус, зеленый чай, берберин, куркумин, корица и шелковица. Именно эти ингредиенты объединены в формуле Evera Nutrition Go Lean Plus, созданной для поддержания контроля аппетита, ощущения сытости и метаболического здоровья вместе с правильным рационом и регулярными тренировками".

Вещества, действующие как "природные уколы для похудения"

Анализируя научные данные, Вейкман объясняет механизмы действия отдельных компонентов: "Глюкоманнан – это натуральная клетчатка из корня конжака, которая разбухает в кишечнике, создавая ощущение сытости, и может повышать уровень GLP-1. Ресвератрол, содержащийся, в частности, в винограде, демонстрирует заметное влияние на индекс массы тела, окружность талии и общую массу тела".

Он также отмечает, что гибискус, согласно исследованиям, способствует уменьшению ожирения, особенно в области живота, а также улучшает показатели жиров в крови. Катехины зеленого чая, в частности EGCG, помогают снижать вес, ИМТ и окружность талии, особенно при длительном употреблении и в сочетании со здоровым образом жизни. Они активизируют обмен веществ и ускоряют сжигание жира.

Отдельное внимание эксперт уделяет берберину и куркумину. "Берберин – растительное соединение, эффективность которого подтверждена метаанализом 12 исследований: оно способствует уменьшению массы тела, ИМТ и талии. Куркумин – активный компонент куркумы – в большом обзоре 39 рандомизированных исследований также показал способность снижать вес, влиять на уровень глюкозы и липидов в крови", – объясняет фармацевт.

Кроме того, корица может помогать контролировать массу тела благодаря стабилизации уровня сахара. Метаанализ с участием 734 человек показал ее положительное влияние на вес и окружность талии. Шелковица, в свою очередь, проявляет жиросжигающие свойства, в частности из-за активации бурого жира.

В завершение Майк добавляет: "Некоторые ингредиенты способны подавлять фермент DPP-4, который расщепляет GLP-1 и GIP. Блокировка этого фермента позволяет гормонам действовать дольше. Потенциально таким действием обладают куркумин, ресвератрол, корица, экстракт коры приморской сосны, черная смородина, шелковица, кверцетин и розмарин".

