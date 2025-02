Похудение, несмотря на занятость: как ускорить потерю веса

Когда вы завалены делами и работой, вполне вероятно, что личные потребности и желания могут быть отсрочены на неопределенное время. Кроме того, в этом хаосе люди часто пренебрегают собственным здоровьем, избегая сбалансированного питания, сна и полноценного отдыха.

Видео дня

Однако, чтобы улучшить свое самочувствие и внешний вид вам не нужно тратить часы на тренировки. В Eat This, Not That поделились советами, которые всего за несколько минут в день помогут контролировать вес и ускорить сжигание жира.

Закажите кофе

Кофе со сливками и сахаром содержит около 80 калорий. Тем не менее, обычный черный кофе почти не содержит калорий, а потому если пить его без добавок, можно сэкономить до 6 кг веса в год. А если вы не любите кофе, вы вполне можете заменить его на чай, который содержит катехины, способствующие похудению.

Вдыхайте ароматы

Согласно исследованиям, аромат свежих яблок, бананов и груш может уменьшить аппетит и сделать сладости менее желанными. Это работает на подсознательном уровне, помогая выбирать более здоровые продукты. Кроме того, вы можете использовать лосьон с маслом ши — он даст тот же эффект.

Представьте, что съели больше

Если перед употреблением сладостей представить, что вы уже съели много этих лакомств, это поможет уменьшить их реальное количество. Кроме того, исследование показало, что люди, которые фантазировали о поедании 30 конфет, съедали меньше, чем те, кто представлял только 3. Так что это вполне может быть полезной стратегией для контроля аппетита.

Сделайте полезный выбор

Выбирайте разумнее — это поможет достичь целевого веса. Например, если у вас есть соблазн взять соблазнительный бургер или пиццу, обратите внимание на овощной салат, белковые блюда и цельнозерновые продукты в меню заведения.

Запланируйте тренировку

Вместо того чтобы пропускать тренировки перед встречей с друзьями, предложите им встретиться в спортзале. Пообщайтесь, сделайте несколько упражнений, а затем отправляйтесь в кафе, чтобы поесть и выпить чашку кофе. Кроме того, этот подход также помогает поддерживать здоровые привычки в паре, поскольку вместе легче придерживаться физических упражнений.

Употребляйте замороженные овощи

Замороженные продукты сохраняют большинство питательных веществ, часто даже больше, чем свежие. Однако консервированные овощи значительно теряют полезные свойства, поскольку консервирование разрушает до 95% витамина С и все витамины группы В.

Ешьте больше фруктов с косточкой

Фрукты с косточкой, такие как сливы, персики и нектарины, могут помочь уменьшить живот, снизить уровень холестерина и улучшить чувствительность к инсулину. Благодаря фенольным соединениям в своем составе они помогают регулировать генетическую экспрессию, влияющую на накопление жира. Ешьте их как перекус или добавляйте в хлопья или салаты. Так ваши блюда станут вкуснее и полезнее.

Готовьте заранее

Еда перед обедом, как яблоко или суп на бульоне, может уменьшить общее потребление калорий на 20%. Это простой способ снизить калории, даже если вы едите в ресторане. Такая привычка может помочь сбросить до 10 кг за год, не требуя много времени для приготовления.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какой совет поможет улучшить тренировки и приблизить потерю жира.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.