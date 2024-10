Трюк, улучшающий результаты: как повысить эффект от тренировки

Чтобы быстрее достичь своих фитнес-целей, рассмотрите возможность добавить физической активности именно на утро. Хотя это может сначала показаться трудным, однако утренние занятия повышают энергию и улучшают производительность в течение дня, из-за чего считаются самыми эффективными и результативными.

В частности, исследования подтверждают, что люди, которые занимаются утром, внимательнее, легче принимают решения, имеют лучший обмен веществ и имеют отличную общую физическую активность в течение дня. Какие преимущества утренняя тренировка может принести вам, рассказали в Eat This, Not That.

Свободный день

Тренируйтесь утром, чтобы получить больше свободного времени для других дел. Кроме того, если вы переносите тренировку на вечер, существует вероятность ее пропуска из-за усталости, поскольку после долгого дня вам будет труднее найти мотивацию для занятий спортом. Именно поэтому, утренние тренировки помогут вам оставаться активными и продуктивными.

Установите будильник

Установите будильник на 30-60 минут раньше для тренировки и разместите его немного дальше от кровати, чтобы вам пришлось приложить усилия, чтобы его выключить. Также, накануне тренировок приготовьте одежду для тренировки и заполните бутылку водой. Помните, что чем проще вам будет начать тренировку, тем легче будет продолжаться занятие.

Начните день правильно

Утренние тренировки помогают поддерживать здоровый образ жизни в течение дня. Исследования показывают, что утренняя активность стимулирует большую подвижность в течение всего дня, а аэробные упражнения, такие как ходьба, снижают желание потреблять фастфуд с высоким содержанием жира и углеводов.

Короткие и эффективные упражнения

Не тратьте часы на тренировки, чтобы достичь результатов, поскольку длительные тренировки могут снизить вашу мотивацию. Уделите 30-45 минут для силовой тренировки, 15 минут для HIIT и около 20 минут на кардио после силовой тренировки. Помните, что лучше использовать время разумно, чем просто проводить его в зале.

Ешьте после тренировки

Тренировка перед завтраком помогает сэкономить время и может ускорить потерю веса. В частности, во время кардио натощак ваше тело сжигает жировые запасы, поскольку не получает энергии из пищи. Исследования показывают, что такие тренировки могут уменьшить количество потребляемых калорий в течение дня. Поэтому, попробуйте этот подход, если ваша цель - потеря жира.

