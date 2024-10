Трюк, помогающий сжигать больше калорий во время езды на велосипеде

Чтобы потерять лишний жир и поддерживать активный образ жизни, стоит сосредоточиться на дефиците калорий, регулярных силовых и кардиотренировках. В частности, езда на велосипеде - это не только развлечение и способ передвижения, но и эффективное кардио, которое можно выполнять на улице или на тренажере.

Во время езды на велосипеде следует постоянно бросать вызов себе, чтобы сжигать больше калорий. Попытайтесь применить несколько уловок от Eat This, Not That, чтобы значительно повысить эффективность вашей тренировки.

Включите Hill Climbs

Чтобы оставаться мотивированным во время езды на велосипеде, попробуйте отслеживать дистанцию и потраченные калории. Постоянно бросайте себе новые вызовы, увеличивая расстояние или скорость, чтобы избежать адаптации организма. Вы можете добавить подъемы на холмах для большего сжигания калорий и задействования различных групп мышц, а если вы ездите на велотренажере - повысьте сопротивление.

Подъемы вверх на велосипеде

Во время катания на природе или в городе, попробуйте найти холм и проведите короткую разминку для подготовки ног и легких. Сядьте на велосипед и поезжайте вверх, чередуя позиции сидя и стоя для задействования верхней части тела и повышения частоты сердечных сокращений. Когда вы достигнете вершины, спуститесь и отдохните перед следующим подходом. Ставьте цель выполнить около 3-5 подходов, чтобы напрячь мышцы и сжечь больше калорий, чем после обычного катания.

Спринты на велотренажере

Начните с 5-минутной разминки в комфортном темпе, чтобы активизировать кровообращение. Затем встаньте и увеличьте сопротивление до 8-12 минут. Выполните 30-секундный спринт, максимально ускоряя движение, а после этого уменьшите сопротивление до 2-4 минут и продолжите в этом темпе в течение 30 секунд. Старайтесь завершить упражнение за 6-10 раундов.

