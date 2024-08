Велосипед против старения: о чем говорит наука

Один из лучших способов провести досуг – это активный отдых на свежем воздухе. В частности, езда на велосипеде является отличным вариантом для физической активности, обеспечивающей эффективную тренировку с меньшей нагрузкой на суставы.

Кроме того, такой вид досуга довольно популярен и способствует как физическому, так и ментальному здоровью. Как регулярная езда на велосипеде может замедлить процесс старения, рассказали в Eat This, Not That.

Велосипед - тренировка с низкой нагрузкой

Езда на велосипеде – это аэробная тренировка, которая мало нагружает суставы и подходит для уменьшения тревожности и депрессии. Он может быть веселым, социальным и легким для внедрения в повседневный распорядок. Кроме того, исследования показали, что даже 15 минут на велотренажере могут оказать положительное влияние на психическое здоровье, снижая уровень гормона стресса — кортизола.

Здоровая аэробика

Езда на велосипеде – это аэробное упражнение, которое является эффективным способом замедлить старение. Рекомендуется еженедельно уделять около 2 часов 30 минут на умеренно интенсивные или 1 час 15 минут на интенсивные аэробные упражнения. Велосипед улучшает функцию сердца и легких, помогая сжигать калории и укреплять состояние здоровья.

Езда сжигает много калорий

Количество калорий, которые вы сжигаете во время езды на велосипеде, зависит от веса и скорости. К примеру, человек весом 57 кг, уезжая в течение 30 минут на скорости 20 км/ч, сжигает около 495 калорий, а на скорости 19-22 км/ч – 300 калорий. Чем интенсивнее вы крутите педали, тем больше калорий сожжете.

Велосипед улучшает баланс и координацию

Езда на велосипеде улучшает баланс, координацию и силу, а также снижает риск переломов и меньше нагружает суставы. Регулярные тренировки, даже короткие, помогают укрепить сердце, легкие и кровеносные сосуды одновременно сжигая калории.

Хобби, помогающий наслаждаться жизнью

При езде на велосипеде вы можете наслаждаться процессом, адаптируя свои маршруты под собственные предпочтения. Начните с местных дорожек и открывайте новые маршруты. Перед началом обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом, особенно если есть проблемы с костями или сердцем. Не забудьте надеть шлем, проверьте велосипед, соблюдайте дорожные знаки и снабдите себя водой и солнцезащитным кремом.

