Знаете ли вы, что движение, физическая активность улучшает работу всего организма? Предотвращает ожирение и нарушение обмена веществ, но, прежде всего, укрепляет иммунитет и позволяет сохранять здоровое сердце.

Кроме того, регулярная физическая активность:

увеличивает продукцию противовоспалительных цитокинов

снижает уровень гормонов стресса, например, кортизола, который также ослабляет иммунитет

улучшает состояние микробиоты кишечника и перистальтику кишечника

улучшает качество сна.

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Ходьба – один з найпростіших, доступних і ефективних видів фізичної активності. Важлива будь-яка кількість пройдених кроків, особливо при сидячому способі життя.

Ви, напевно, чули про необхідний об’єм активності в 10 000 кроків щодня. Однак ця кількість завищена. Нещодавно дослідники з Массачусетського університету дійшли до висновку: якщо ви хочете бути здоровим і не мати проблем з серцем, то кожен день вам необхідно робити мінімум 7 тис. кроків. І незалежно від того, з якою швидкістю ви подолаєте цей рубіж.

Результати досліджень надані на сторінках медичного журналу "JAMA Open Network" у вересні 2021 року. І цікаво, що більший ефект від ходьби спостерігався у менш активних людей, які завдяки збільшенню числа кроків до 7 тис. на добу змогли поліпшити загальний стан.

Отже, наша мінімальна мета 7 тис. кроків протягом дня для підтримки здорового серця. Як цього домогтися? Подумайте про 30 хвилинну прогулянку до, після роботи і під час обіду. Навіть підйом і спуск по сходах – відмінний спосіб трохи попітніти. Досягнення щоденної мети в 7 000 кроків не тільки покращує здоров'я, але і допомагає прискорити обмін речовин.

Але не забуваємо про головне – рівень фізичного навантаження при ходьбі повинен відповідати вашому самопочуттю і можливостям. І що важливо – робити їх регулярно.

Час виходити на прогулянку! А ходьба в поєднанні з добре збалансованим харчуванням зробить справжні чудеса, принесе користь для вашого здоров'я і знизить ризик появи надлишкової ваги.

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