Полезна для здоровья: что нужно знать о влиянии лимонной кислоты
Лимонная кислота – соединение, содержащееся в цитрусовых, в частности, в лимоне, лайме и апельсине. Благодаря ей фрукты имеют свой выразительный кислый вкус.
Об этом сообщили в health. Эксперты рассказали, что природная форма лимонной кислоты является антиоксидантом, что поможет противодействовать воспалению. Она предлагает несколько преимуществ для здоровья.
Польза лимонной кислоты для здоровья:
Улучшение состояния кожи
Лимонная кислота – тип альфа-гидроксикислоты (AHA), помогающий противодействовать воспалению и симптомам старения. В частности, это происходит из-за отслаивания мертвых клеток кожи, что способствует улучшению эластичности.
Однако длительное влияние лимонной кислоты может быть вредным и вызывать раздражение кожи и риск повреждения кожи от УФ-лучей.
Улучшение способности усвоения питательных веществ
Лимонную кислоту добавляют ко многим минеральным добавкам, чтобы сохранить их, сбалансировать рН и усилить их усвоение.
Предотвращение появления камней в почках
Лимонная кислота помогает предотвратить появление камней в почках. Повышение уровня цитрата в моче может помочь этому. Тогда это для того, чтобы достичь этого, нужно употреблять больше фруктов, богатых лимонной кислотой и низким содержанием оксалатов. Речь идет о лимонах и лаймах.
В результате цитрат связывается с кальцием в моче и предотвращает ее перенасыщение. Он также может связывать кристаллы оксалата кальция, чтобы предотвратить их рост и появление камней в почках.
Действует как антиоксидант
Природная форма лимонной кислоты является антиоксидантом, который помогает уменьшить окислительное повреждение клеток, связанное с раком, сердечно-сосудистыми заболеваниями, неврологическими заболеваниями.
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