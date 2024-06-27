Полезна для здоровья: что нужно знать о влиянии лимонной кислоты

Лимонная кислота – соединение, содержащееся в цитрусовых, в частности, в лимоне, лайме и апельсине. Благодаря ей фрукты имеют свой выразительный кислый вкус.

Об этом сообщили в health. Эксперты рассказали, что природная форма лимонной кислоты является антиоксидантом, что поможет противодействовать воспалению. Она предлагает несколько преимуществ для здоровья.

Польза лимонной кислоты для здоровья:

Улучшение состояния кожи

Лимонная кислота – тип альфа-гидроксикислоты (AHA), помогающий противодействовать воспалению и симптомам старения. В частности, это происходит из-за отслаивания мертвых клеток кожи, что способствует улучшению эластичности.

Однако длительное влияние лимонной кислоты может быть вредным и вызывать раздражение кожи и риск повреждения кожи от УФ-лучей.

Улучшение способности усвоения питательных веществ

Лимонную кислоту добавляют ко многим минеральным добавкам, чтобы сохранить их, сбалансировать рН и усилить их усвоение.

Предотвращение появления камней в почках

Лимонная кислота помогает предотвратить появление камней в почках. Повышение уровня цитрата в моче может помочь этому. Тогда это для того, чтобы достичь этого, нужно употреблять больше фруктов, богатых лимонной кислотой и низким содержанием оксалатов. Речь идет о лимонах и лаймах.

В результате цитрат связывается с кальцием в моче и предотвращает ее перенасыщение. Он также может связывать кристаллы оксалата кальция, чтобы предотвратить их рост и появление камней в почках.

Действует как антиоксидант

Природная форма лимонной кислоты является антиоксидантом, который помогает уменьшить окислительное повреждение клеток, связанное с раком, сердечно-сосудистыми заболеваниями, неврологическими заболеваниями.

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