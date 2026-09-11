Полезна ли гранола для сердца: кардиологи предупредили о скрытых рисках популярного продукта

Гранолу часто считают полезным выбором для завтрака или быстрого перекуса, особенно благодаря содержанию овса, орехов и семян. Однако некоторые её разновидности могут содержать значительное количество добавленного сахара, насыщенных жиров, соли и калорий.

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Кардиологи предупреждают, что регулярное употребление такой гранолы может негативно сказываться на здоровье сердечно-сосудистой системы. В то же время специалисты объясняют parade.com, как выбирать этот продукт, чтобы сделать его более полезной частью рациона.

Почему гранола не всегда полезна для сердца?

Кардиолог Ченг-Хан Чен отмечает, что проблема особенно касается обработанной гранолы и готовых батончиков.

"Многие виды гранолы, особенно обработанные варианты, могут содержать немало компонентов, которые не являются полезными для сердца", – объясняет кардиолог.

Даже обычная гранола, которую добавляют в йогурт или едят в качестве самостоятельного перекуса, не всегда является оптимальным выбором. Причина заключается не в самом овсе или орехах, а в дополнительных ингредиентах, которые используют для усиления вкуса, текстуры и сладости.

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"Гранолу считают полезной благодаря таким компонентам, как орехи, овес и семена. На упаковке также можно увидеть привлекательные надписи вроде "цельнозерновая" или "полностью натуральная". Это создает впечатление, что продукт однозначно полезен для здоровья, хотя на самом деле всё зависит от его состава", – отмечает кардиолог Маджид Басит.

В граноле может быть слишком много сахара

Одна из главных проблем – подсластители. Чтобы сделать гранолу сладкой и придать ей хрустящую текстуру, производители могут использовать различные сиропы.

В чашке гранолы может содержаться около 24,2 г общего сахара. При этом доля, приходящаяся именно на добавленный сахар, зависит от конкретного состава.

Американская ассоциация сердца рекомендует женщинам потреблять не более 25 г добавленного сахара в день, а мужчинам – не более 36 г. Поэтому одна большая порция определенной гранолы может обеспечить значительную часть суточного лимита.

"Чрезмерное потребление сахара связано с хроническим воспалением и повышением уровня триглицеридов. Это может ускорять образование атеросклеротических бляшек в артериях", – объясняет врач Патрик Ки.

Высокое содержание сахара в рационе также может затруднять контроль диабета 2 типа и увеличивать риск его развития. Диабет является одним из важных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Некоторые виды содержат много насыщенных жиров

Не менее важно обращать внимание на источники жира в граноле. Для придания более насыщенной текстуры и хрустящей консистенции в состав отдельных продуктов добавляют кокосовое или пальмовое масло.

"Чтобы добиться приятного хруста, многие производители используют кокосовое или пальмовое масло. Они содержат значительное количество насыщенных жиров, которые могут повышать уровень ЛПНП, то есть „плохого" холестерина", – говорит Ки.

В средней порции гранолы может содержаться около 1,5 г насыщенных жиров, хотя этот показатель существенно варьируется в зависимости от рецептуры.

Американская ассоциация сердца рекомендует потреблять не более 13 г насыщенных жиров в день. Их избыток может способствовать повышению уровня холестерина, что негативно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы.

Незаметное количество соли

Гранола в основном ассоциируется со сладким вкусом, поэтому содержание натрия в ней часто остается без внимания. По словам кардиолога Шейлы Сахни, производители могут добавлять соль, чтобы уравновесить сладость и сделать вкус более выразительным.

"Чтобы сбалансировать сладкий вкус, производители нередко используют больше соли, чем можно было бы ожидать от такого продукта", – отмечает кардиолог.

Избыток натрия связан с повышением артериального давления. Гипертония является одним из ключевых факторов риска инсульта и инфаркта.

Легко получить лишние калории

Еще одна особенность гранолы – ее высокая энергетическая ценность. Проблема заключается в том, что небольшая на вид порция может содержать довольно много калорий.

"Гранола может быть очень калорийной. Даже небольшая порция способна содержать до 300 калорий из-за добавленных масел и подсластителей", – предупреждает Басит.

Если регулярно есть гранолу в количествах, превышающих порцию, общая калорийность рациона быстро возрастает. В долгосрочной перспективе это может способствовать набору веса и повышать риск связанных с ним проблем, в частности высокого давления, нарушений уровня холестерина и диабета.

Нужно ли полностью отказываться от гранолы?

Не обязательно. Сам по себе продукт не является однозначно вредным для сердца – важно его состав, количество и то, с чем его сочетают.

Специалисты рекомендуют соблюдать несколько простых правил.

Выбирайте гранолу с минимальным содержанием добавленного сахара

Ки советует обращать внимание на варианты, в которых на порцию приходится примерно 5–7 г или меньше добавленного сахара.

Стоит также обратить внимание на первые позиции в списке ингредиентов. Если сахар или его различные формы, например сироп из коричневого риса, входят в число первых трёх компонентов, лучше поискать другой вариант.

Делайте ставку на цельный овес

Овес может быть одним из самых полезных компонентов гранолы. Он содержит бета-глюкан – разновидность растворимой клетчатки, которая может способствовать снижению уровня ЛПНП.

Добавляйте орехи и семена

"Добавление орехов и семян обеспечивает организм клетчаткой, ненасыщенными жирами и антиоксидантами. Такое сочетание может помогать уменьшать воспаление и поддерживать нормальную работу кровеносных сосудов", – говорит Басит.

Проверяйте, какие масла входят в состав

Если вы хотите сделать гранолу более полезной для сердца, обращайте внимание не только на количество жиров, но и на их происхождение.

Ки советует избегать вариантов с пальмовым или кокосовым маслом и вместо этого искать продукты с ненасыщенными жирами, в частности с маслами, полученными из орехов и семян.

Не забывайте о размере порции

Даже гранола с хорошим составом остается достаточно концентрированным продуктом, поэтому количество имеет значение. Кардиолог советует сочетать ее с другими продуктами, например, с йогуртом, молоком или овсянкой. Так легче сформировать более сбалансированный рацион и не съесть слишком много гранолы за один раз.

Главное – не доверять только надписям на упаковке

Гранола не должна автоматически попадать в список продуктов, которых следует избегать. В то же время считать её полезной только из-за наличия овса, орехов или надписей о натуральности также не стоит.

Перед покупкой лучше проверить количество добавленного сахара, насыщенных жиров, натрия и клетчатки, а также обратить внимание на список ингредиентов. Оптимальный вариант – гранола с цельным овсом, орехами и семечками, небольшим количеством добавленного сахара и без большого количества насыщенных жиров.

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