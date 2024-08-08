Полезная ягода, снижающая уровень сахара в крови: что о ней говорят диетологи

Многие факторы влияют на уровень сахара в крови. В частности, регулярные физические упражнения и сбалансированное питание.

Обычно людям с диабетом приходится выбирать продукты, содержащие мало сахара. Издание eatthis.com пообщалось с диетологами, чтобы узнать, какие ягоды можно добавить в свой рацион.

Диетолог Джастин Чен утверждает, что черника – лучшая и самая полезная ягода для контроля уровня сахара в крови.

"Лучшей ягодой для людей с диабетом является черника. Она богата антоцианами, которые придают ей синий цвет, и которые, как показали исследования, могут замедлить переваривание углеводов и предотвратить прыжки сахара в крови", – говорит Чен.

Черника имеет низкий гликемический индекс

Одной из ключевых характеристик пищи, полезной для диабетиков, есть гликемический индекс. Этот индекс оценивает еду от 1 до 100, показывая, как она может повысить уровень сахара в крови. Пища с гликемическим показателем от 1 до 55 считается "низкой", тогда как показатель выше 70 – "высокой".

"Черника также имеет низкий гликемический индекс – 53 балла. Это означает, что она вызывает медленное повышение уровня сахара в крови", – объясняет Чен.

Черника богата клетчаткой

Диетологи отмечают, что клетчатка может быть полезна для регулирования уровня сахара в крови. "В таких ягодах, как черника, ежевика и малина, естественно мало сахара и много клетчатки, помогающей стабилизировать уровень сахара в крови", – говорит диетолог Аманда Лейн.

Если вы ищете ягоды, богатые клетчаткой, некоторые эксперты советуют сочетать их с другими продуктами. "Другие фрукты и ягоды с высоким содержанием клетчатки включают дыню, яблоки и финики, но я также рекомендую сочетать фрукты с белком, чтобы уменьшить скачки сахара в крови", – говорит диетолог Моргин Клер.

Ранее OBOZ.UA объяснял, почему полезно есть чернослив.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.