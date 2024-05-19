Полезно для сердца: простые правила, которые следует соблюдать
Болезни сердца приводят к почти одной трети всех смертей в мире. Проблемы, связанные с высоким уровнем холестерина, нестабильным АД и воспалением, могут вызвать опасные заболевания, такие как инсульты и инфаркты.
Однако на помощь может прийти правильное и сбалансированное питание. Несколько простых правил, которые следует соблюдать, рекомендует OBOZ.UA.
Больше овощей и фруктов
Увеличьте потребление овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов в вашем питании. Обратите внимание, что овощи и фрукты содержат много необходимых витаминов и минералов, а при этом имеют низкую калорийность. Попытайтесь включать их в свой рацион больше, чтобы снизить риск возникновения сердечных заболеваний. Цельные зерна также полезны, поскольку они богаты клетчаткой и другими полезными веществами, которые способствуют улучшению здоровья и регулированию артериального давления.
Следите за порцией
Важно не только то, что вы едите, но и то, сколько вы потребляете. Воздерживайтесь от перегрузки – избыточное количество калорий не способствует здоровью сердца. Стремитесь к сбалансированному питанию, включая больше низкокалорийных продуктов, богатых полезными веществами, и меньше высококалорийной пищи с высоким содержанием натрия, например обработанных фаст-фудов. Кроме того, важно вести учет размеров порций, потребляемых в течение дня.
Уберите нездоровые жиры
Важно регулировать количество трансжиров для поддержания здорового уровня холестерина в крови и уменьшения риска сердечных заболеваний. Проверяйте метки на продуктах перед их покупкой во избежание лишнего потребления этих вредных жиров. Авокадо, рыба, черный шоколад, орехи, оливковое или кокосовое масло – это лучшие источники здоровых жиров, которые могут быть полезны для здоровья сердца.
Не употребляйте натрий
Чрезмерное потребление натрия может повлечь за собой повышенное кровяное давление и другие проблемы с сердцем. Поэтому важно следить за его количеством в рационе и пытаться снизить его потребление. Также рекомендуется уменьшить количество соли во время приготовления пищи и избегать потребления консервированных или обработанных продуктов. Обратите внимание на приправы, поскольку они могут содержать дополнительные порции этого минерала.
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