Полезно и питательно: идеальный завтрак во время похудения

Попытка похудеть может быть непростой задачей, особенно когда речь идет о поиске завтрака, который поможет достичь поставленных целей без отказов от вкусненького. Благодаря работе с диетологами и многочисленным исследованиям стратегий похудения, Eatthis определил лучший рецепт завтрака, который неизменно приносит результаты при сбросе лишних килограммов.

Рекомендуем сочное парфе из греческого йогурта с добавлением протеинового порошка в качестве идеального рецепта завтрака для эффективного похудения. Что делает его еще более привлекательным, так это возможность добавлять ваши любимые ягоды. фрукты, орехи, семена и т.д.

Этапы приготовления:

1. Начните с смешивания 1/2 стакана несладкого греческого йогурта 0% жирности с мерной ложкой протеинового порошка. Выбирайте протеин с содержанием белка не менее 30 г на порцию.

2. Соберите остальные ингредиенты: 1/2 стакана малины, 1/4 стакана грецких орехов и 1/2 столовой ложки меда.

3. В сервировочный стакан или миску выложите ингредиенты слоями, начиная со смеси греческого йогурта и протеина. Добавьте слой малины, затем посыпьте измельченными грецкими орехами и полейте медом.

4. Повторяйте процесс наложения слоев, пока не достигнете верха стакана или креманки, украсив все ягодами и орехами.

Питательная справка: на одну порцию греческого йогурта: 322 калории, 8 г жира, 409 мг натрия, 25 г углеводов, 7 г клетчатки и 42 г белка.

Преимущества этого рецепта для похудения

Сочетание греческого йогурта, протеинового порошка и орехов обеспечивает значительное содержание белка, гарантируя, что вы будете сытыми и уменьшая вероятность переедания в течение дня. Выбирая обычный йогурт, можно регулировать количество добавленного сахара, что является важным аспектом контроля веса.

Использование обезжиренного греческого йогурта снижает содержание жира в блюде, в то же время предлагая желаемую кремообразную текстуру и большое количество белка. Грецкие орехи богаты полезными жирами, а также ALA, омега-3 жирными кислотами, известны своим положительным влиянием на здоровье сердца.

Включение малины в этот рецепт добавляет нотку сладости, а также необходимую клетчатку и микроэлементы. Клетчатка играет решающую роль в укреплении здоровья пищеварения и вносит значительный вклад в профилактику различных хронических заболеваний, таких как болезни сердца, диабет, ожирение и даже рак толстой кишки.

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