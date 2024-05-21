Полезно ли есть из яйца только белок: что нужно знать
Потребление яиц полезно для здоровья из-за их питательной ценности. В частности, белки могут иметь ряд преимуществ для человека.
Об этом сообщили в health. Эксперты заметили, что яичный белок обеспечивает все незаменимые аминокислоты, необходимые организму человека.
Несмотря на то, что яичные белки содержат небольшое количество витаминов и минералов, они являются хорошим источником селена. Это питательное вещество важно для ряда процессов в организме. В частности, для защиты от инфекций и повреждения клеток, функции щитовидной железы и производства ДНК.
Более того, в белках содержится рибофлавин (витамин В2), который необходим для правильного роста и развития.
Польза яичного белка для человека
Потребление яичных белков может улучшить мышечную массу и силу у женщин от 55 лет. Согласно исследованиям, потребление целого яйца (белка и желтка) может иметь лучший эффект для увеличения мышечной массы. Также яичные белки могут повлиять на уменьшение висцерального жира.
Более того, потребление яичного белка ежедневно в течение нескольких недель может снизить уровень плохого холестерина, что в результате влияет на уменьшение риска сердечных заболеваний.
Интересно отметили, что согласно исследованию, яичные белки также влияют на умственную усталость. В частности, антиоксиданты могут уменьшить усталость у спортсменов.
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