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Полезно ли есть из яйца только белок: что нужно знать

Диана Бондаренко
Новости медицины
1 минута
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Полезно ли есть из яйца только белок: что нужно знать

Потребление яиц полезно для здоровья из-за их питательной ценности. В частности, белки могут иметь ряд преимуществ для человека.

Об этом сообщили в health. Эксперты заметили, что яичный белок обеспечивает все незаменимые аминокислоты, необходимые организму человека.

Несмотря на то, что яичные белки содержат небольшое количество витаминов и минералов, они являются хорошим источником селена. Это питательное вещество важно для ряда процессов в организме. В частности, для защиты от инфекций и повреждения клеток, функции щитовидной железы и производства ДНК.

Более того, в белках содержится рибофлавин (витамин В2), который необходим для правильного роста и развития.

Польза яичного белка для человека

Потребление яичных белков может улучшить мышечную массу и силу у женщин от 55 лет. Согласно исследованиям, потребление целого яйца (белка и желтка) может иметь лучший эффект для увеличения мышечной массы. Также яичные белки могут повлиять на уменьшение висцерального жира.

Более того, потребление яичного белка ежедневно в течение нескольких недель может снизить уровень плохого холестерина, что в результате влияет на уменьшение риска сердечных заболеваний.

Интересно отметили, что согласно исследованию, яичные белки также влияют на умственную усталость. В частности, антиоксиданты могут уменьшить усталость у спортсменов.

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Проверил:Доктор медицины Анна Бродская