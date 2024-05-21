Полезно ли есть сливочное масло: его влияние на здоровье
Сливочное масло - источник насыщенных жиров, которые могут повысить уровень холестерина и увеличить риск сердечных заболеваний. Однако в умеренных количествах оно может обладать полезными свойствами.
Об этом сообщил врач Крис Завос. Он отметил, что масло содержит необходимые для организма жирные кислоты и жирорастворимые витамины (А, D, Е и К), которые могут способствовать общему здоровью.
Но качество сливочного масла может варьироваться в зависимости от того, как оно изготавливалось. Органическое масло, выращенное на траве, часто считается более здоровым вариантом, поскольку содержит больше полезных веществ, таких как омега-3 жирные кислоты и конъюгированная линолевая кислота.
Сливочное масло или другое: что полезнее
Оба имеют разный профиль жиров и могут использоваться для разных целей в кулинарии.
Сливочное масло является молочным продуктом, содержащим ненасыщенные жиры, повышающие уровень холестерина и влияющие на сердце.
Масло (оливковое, авокадо, рапса) содержит высокий уровень ненасыщенных жиров, что может снизить уровень холестерина и снизить риск сердечных заболеваний. В отличие от этого кокосовое масло имеет высокое содержание насыщенных жиров, поэтому его следует употреблять с осторожностью.
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