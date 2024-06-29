Полезно ли пить апельсиновый сок: как он влияет на здоровье

Свежий апельсиновый сок является источником нескольких питательных веществ. А именно витамин С, фолий и калий. Потребление этого напитка может принести пользу для сердца, когнитивного здоровья и иммунной функции.

Об этом сообщили в health. Эксперты отметили, что апельсиновый сок также может помочь снизить риск появления камней в почках.

Польза потребления апельсинового сока:

Укрепление сердца

Апельсиновый сок может улучшить АД и хороший холестерин. Исследователи отметили, что точный способ, как апельсиновый сок способствует здоровью сердца, неизвестен. В частности, в напитке содержится гесперидин, природный флавоноид, он может отвечать за способность снижать давление.

Содержимое антиоксидантов

Речь идет о каротиноидах, флавоноидах и витаминах С. Согласно исследованию, употребление апельсинового сока увеличивает антиоксидантную способность.

Улучшение когнитивного здоровья

Потребление апельсинового сока связано со снижением риска ухудшения когнитивных функций.

Поддержка иммунной функции

Стакан апельсинового сока снабжает организм человека необходимым витамином. Более того, напиток содержит фолиевую кислоту. Оба питательных вещества поддерживают здоровье многих иммунных клеток.

В то время как дефицит витамина С связан с нарушением иммунной функции.

Предотвращение появления камней в почках

Апельсиновый сок повышает уровень цитрата и рН в моче, что помогает защититься от камней в почках. В частности, напиток эффективнее лимонного сока.

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