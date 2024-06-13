Полезно ли потреблять дуриан: что следует знать о тропическом фрукте

Дуриан – тропический фрукт, имеющий кремовую текстуру, он имеет сладковатый вкус с ноткой горчинки. Он богат питательными веществами, а именно клетчаткой, витамином С, группы В, калием.

Об этом сообщили в health. Дуриан является источником антиоксидантных и противовоспалительных соединений, которые пользуются определенной пользой для здоровья человека.

Польза потребления дуриана:

Улучшение пищеварения

Дуриан содержит клетчатку, которая поддерживает здоровье пищеварения, сбалансированную кишечную среду, подпитывая пробиотические бактерии, выделяющие короткоцепочечные жирные кислоты. Именно они обладают рядом преимуществ для здоровья. Речь идет об уменьшении воспаления кишечника, укреплении слизистой оболочки и защите от заболеваний пищеварения.

Укрепление сердца

Употребление большого количества пищевых волокон может оградить от сердечно-сосудистых заболеваний. Также дуриан содержит мононасыщенные жиры, которые считаются здоровыми для сердца из-за помощи в регулировании уровня холестерина. Также дуриан содержит магний и калий, фолиевую кислоту.

Защита от болезней

Потребление продуктов, содержащих большое количество антиоксидантов и противовоспалительных соединений, может улучшить общее здоровье и уменьшить риск развития нескольких заболеваний.

Дуриан также содержит витамин С, который обладает мощными антиоксидантными свойствами и является полезным для иммунной системы. Он может помочь защититься от определенных видов рака и заболеваний сердца.

Более того, этот фрукт содержит флавоноидные соединения, которые играют значительную роль в защите от сердечных заболеваний, снижении когнитивных функций и нейродегенеративных болезней.

Воздействие на мозг

Согласно исследованию, диета с высоким содержанием витамина С имеет пользу для мозга. Одна порция дуриана содержит более 50% ежедневной нормы.

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