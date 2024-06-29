Полезное питание: 13 продуктов, которые следует есть, когда вы болеете

От кашля и чихания до насморка и боли в теле – некоторые продукты могут действовать как природное лекарство для облегчения этих симптомов. Полезная еда в вашем рационе может даже укрепить иммунную систему, чтобы организм лучше справлялся с болезнями в будущем.

Подумайте о продуктах, которые вы не любите, когда чувствуете себя плохо. Список полезных ингредиентов, которые следует добавить в свою тарелку, опубликовало издание eatthis.com.

Мед уменьшает кашель

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Pediatrics, глотание двух чайных ложек меда предотвращает кашель у людей с инфекциями верхних дыхательных путей. Если вы не можете вообразить, как едите его прямо из банки, попробуйте нанести мед на кусочек тоста, смешать его с овсянкой или добавить в горячий чай, чтобы успокоить горло и убавить кашель.

Бананы против головной боли

Бананы не только являются мощным источником холина, сжигающего жиры, но и богаты калием - питательным веществом, предотвращающим вздутие живота. Желтые фрукты также имеют множество преимуществ в борьбе с болезнями. Основная причина: они содержат много магния, электролита, помогающего бороться с болью. Бананы являются отличным перекусом, поскольку они также могут успокоить ваш желудок.

Ананасы разжижают слизь

Когда вы чувствуете, что ваше горло переполнено мокротой, обратитесь к ананасу, содержащему соединение бромелайн. По данным Университета Мичиганской системы здравоохранения, бромелайн разжижает слизь, связанную с такими заболеваниями, как гайморит. Добавьте ананас к утренней овсянке или в любимый рецепт смузи, чтобы оставаться увлажненным.

Жасминовый рис поможет вам заснуть

Если у вас кружится голова или возникают проблемы с засыпанием, чашка риса может стать вашим спасителем. Мало того, что рис – идеальная пища, чтобы избежать расстройства желудка, содержащиеся в рисе углеводы побуждают организм вырабатывать триптофан, аминокислоту, которая вызывает сонливость. Но не все виды риса одинаковы. Исследование, опубликованное в Американском журнале клинического питания, показало, что жасминовый рис более эффективен, чем другие сорта риса.

Куриный суп для борьбы с вирусами

Если вы мгновенно тянетесь к маминому рецепту куриного супа всякий раз, когда чувствуете, что у вас начинается насморк, это, безусловно, разумный шаг. Исследование 2012 года, опубликованное в "Американском журнале терапии", показало, что соединение карнозин, содержащееся в курином мясе, имеет потенциал для борьбы с ужасающими вирусами простуды и гриппа.

Имбирный чай для уменьшения боли

В общем, горячий чай может успокоить боль в горле. Но именно имбирный чай облегчит мышечные боли, обычно связанные с такими заболеваниями, как грипп и простуда. Имбирь содержит мощные противовоспалительные соединения под названием гингеролы, которые помогают уменьшить ощущение "все болит", от которого вы не можете избавиться, когда болеете. Чтобы приготовить теплый напиток, просто положите нарезанный корень имбиря в кипяток.

Чечевица для повышения энергии

Употребление чечевицы может помочь снять чувство усталости. Благодаря высокому содержанию белка и железа она обеспечивает длительный заряд энергии и даже помогает укрепить иммунитет.

Острый перец чили от воспаления носовых пазух

Хотя многие шутят о том, что острая пища очищает носовые пазухи, острый перец чили действительно выполняет эту работу. А все потому, что он обладает так называемым мукокинетическим эффектом при употреблении, то есть разжижает слизь и уменьшает застойные явления. Перец чили также содержит острое соединение под названием капсаицин, раздражающее слизистые и слезные протоки, побуждая их производить больше жидкости, что, в свою очередь, способствует разжижению слизи.

Кефир для успокоения кишечника

Диарея: никто не любит об этом говорить, но каждый из нас когда-нибудь сталкивался с ней. Если одним из симптомов вашей болезни дискомфорт в желудке, Кливлендская клиника предлагает пить кефир. Кисломолочный напиток содержит пробиотики, способствующие росту полезных бактерий в кишечнике и уничтожающих вредные микробы, вызывающие расстройство пищеварения. Хотя большинство молочных продуктов вызывают раздражение желудка во время диареи, кефир – один из немногих, попадающих в категорию "полезных".

Тыквенные семена сокращают продолжительность простуды

Цинк может помочь предотвратить дальнейшее размножение вирусов, вызывающих простуду, в вашем организме, укрепляя иммунную систему. Тыквенные семена являются отличным источником необходимых минералов. Ешьте его просто так, смешайте с другими любимыми орехами и семенами, чтобы приготовить смесь, или добавьте в тарелку с овсянкой или киноа вместе с корицей и специями для тыквенного пирога.

Кокосовая вода для восстановления электролитов

Если вы заболели желудочным гриппом, пополнение потерянных электролитов, таких как натрий, магний и калий, является важным шагом в вашем выздоровлении. Вы можете пить спортивные напитки, но кокосовая вода является природной альтернативой, не содержащей химических веществ и во многих случаях содержащих меньше сахара.

Сладкий картофель для образования лейкоцитов

Когда вы заболели простудой, гриппом или любой другой болезнью, белые кровяные тельца вашей иммунной системы защищают себя, и это может быть тяжелой работой. Однако вам нужно восстановить эти иммунные клетки, чтобы они могли продолжать бороться до полного выздоровления. Как это сделать? Потребляя такие продукты, как морковь и сладкий картофель. Они богаты питательными веществами, укрепляющими иммунитет – витамины А и С.

H20 для предотвращения новых симптомов

Что бы вы ни ели, не забывайте золотое правило преодоления болезни: пейте много жидкости! Обезвоживание может замедлить ваше выздоровление и создать новый список проблем, начиная от слабости и спутанности сознания и заканчивая ускоренным сердцебиением и головокружением.

Избегайте таких вещей

Когда вы едите, чтобы уменьшить симптомы, помните, что есть определенные продукты, которые могут ухудшить ваше самочувствие и лишить организм энергии, необходимой для восстановления. Избегайте алкоголя, сладких продуктов, таких как мороженое и печенье, а также продуктов с высоким содержанием жира – гамбургеров и картофеля фри.

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