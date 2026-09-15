Полезны ли яйца для печени: гепатолог назвал основные риски и преимущества

Яйца часто составляют основу завтрака, но их влияние на здоровье печени вызывает немало вопросов. Этот продукт содержит белок и холин, однако в то же время является источником холестерина, поэтому важно учитывать его количество в рационе.

Видео дня

Гепатолог Роберт С. Браун объяснил, как регулярное употребление яиц может сказываться на печени и связано ли оно с риском жировой болезни этого органа. Также специалист назвал parade.com продукты, которые стоит добавить к завтраку для поддержания здоровья печени.

Можно ли считать яйца полезными для печени?

Влияние яиц на печень нельзя однозначно назвать ни положительным, ни отрицательным. По словам гепатолога, значение имеет не только конкретный продукт, но и питание человека в целом, а также его метаболическое здоровье.

Специалист отмечает, что фрукты, овощи и растительные источники белка обычно хорошо вписываются в рацион для поддержания здоровья печени. Зато регулярное употребление алкоголя, ультраобработанного мяса и большого количества сладкой выпечки может негативно влиять на этот орган. Яйца, по его словам, находятся где-то посередине.

Главные истории дня

Одним из преимуществ яиц является высокое содержание белка. Он помогает дольше оставаться сытым, благодаря чему человеку может быть легче контролировать общее количество пищи в течение дня. В одном исследовании с участием людей с ожирением участники, которые начинали день с двух яиц, в течение следующего дня потребляли меньше калорий, чем те, кто завтракал хлопьями.

Еще одно важное питательное вещество в яйцах – холин. Он участвует во многих процессах в организме и связан со здоровьем печени.

"У людей с высоким потреблением холина, как правило, ниже риск развития жировой дистрофии печени. Но холин можно получать и из других продуктов, таких как рыба, бобы, соя и крестоцветные овощи", – объясняет Браун.

В то же время не стоит забывать о холестерине. Яйца содержат его в значительных количествах, а нарушение липидного обмена может быть связано с накоплением жира в печени.

Именно поэтому польза яиц зависит от конкретного человека. Если человек в целом здоров, имеет нормальный уровень холестерина и придерживается разнообразного рациона, яйца могут быть его частью. Если же уровень холестерина повышен, количество яиц в меню может потребовать большей умеренности.

Как яйца могут влиять на жировую болезнь печени?

Особенно важным этот вопрос становится для людей со стеатотической болезнью печени, связанной с метаболической дисфункцией (MASLD). Раньше это состояние называли неалкогольной жировой болезнью печени.

Исследователи уже пытались выяснить, существует ли прямая связь между количеством яиц в рационе и риском MASLD. В одном из исследований были проанализированы данные 169 человек с этим заболеванием и 782 участников без него. Участников спрашивали, как часто они едят яйца.

Результаты показали, что у людей, употреблявших от двух до трёх яиц в неделю, вероятность развития MASLD была более чем в три раза выше по сравнению с теми, кто ел менее двух яиц в неделю.

Однако другое, более масштабное исследование, в котором приняли участие 1414 человек, не подтвердило такой связи. Напротив, его результаты указывали на потенциальную пользу холина, содержащегося в яйцах, для защиты от MASLD.

Такая разница между результатами объясняется тем, что на состояние печени влияет множество факторов. Нельзя оценивать риск заболевания только по количеству яиц, не учитывая вес, уровень холестерина, физическую активность, метаболическое здоровье и весь рацион.

Поэтому для здорового человека с нормальным уровнем холестерина одно-два яйца в день, вероятно, не будут представлять проблемы. Если же холестерин повышен, к употреблению яиц стоит подходить более осторожно.

Каким должен быть завтрак для здоровой печени?

Если цель — поддержать печень, важно обращать внимание не на один продукт, а на состав всего завтрака. Гепатолог советует ограничивать продукты с большим количеством простых углеводов, в частности сладкую выпечку и белый хлеб.

"Сахар является основной причиной развития MASLD", – отмечает Браун.

Он также советует не злоупотреблять жирным мясом, в частности беконом и колбасными изделиями. Большое количество насыщенных жиров в рационе может способствовать накоплению жира в печени.

Вместо этого источниками белка могут служить натуральный йогурт, растительные продукты, орехи и семена. Еще один удачный вариант – цельнозерновой тост с авокадо. Такой завтрак содержит клетчатку, которая помогает дольше оставаться сытым и способствует более стабильному уровню сахара в крови.

Контроль уровня глюкозы важен и для здоровья печени, ведь резкие колебания уровня сахара могут способствовать метаболическим нарушениям, воспалению и накоплению жира в органе.

К завтраку также можно добавить кофе или чай. Эти напитки содержат полифенолы – растительные соединения, которые могут помогать организму противостоять воспалительным процессам. В то же время не стоит превращать полезный напиток в источник большого количества сахара или подсластителей.

А вот фруктовый сок – не лучший выбор для регулярного завтрака.

"Фруктовый сок приводит к значительному скачку уровня фруктозы. Лучше есть целый фрукт, потому что так вы получите клетчатку, которая предотвращает этот значительный скачок инсулина", – объясняет врач.

Таким образом, яйца не нужно автоматически исключать из меню ради здоровья печени. Важнее то, с какими продуктами вы их сочетаете и каков ваш рацион в целом. Яйца с цельнозерновым хлебом, авокадо, овощами или другими питательными продуктами могут быть гораздо лучшим выбором, чем завтрак с яйцами, беконом или колбасой и сладкой выпечкой.

Ранее OBOZ.UA писал, какой завтрак полезен при диабете.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.