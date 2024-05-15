Полезны цельнозерновые продукты, которые следует включить в свой рацион

Большинство зерновых нельзя употреблять, когда речь идет о низкоуглеводной диете. Это связано с тем, что высокообработанные зерна содержат пустые калории и, как правило, обладают высоким содержанием углеводов.

Однако некоторые зерновые, несмотря на низкое содержание чистых углеводов, обладают рядом питательных свойств, которые могут быть полезны для диеты. Мы приготовили несколько полезных цельнозерновых продуктов с низким содержанием углеводов, которые следует включать в свой рацион.

Овес

Овес является основным продуктом для завтрака во многих диетах. Это полезное, низкоуглеводное зерно, которое также богато клетчаткой.

Овес подойдет для тех, кто хочет похудеть, поскольку он дает ощущение сытости длительное время. Его можно употреблять в качестве каши, а можно готовить вкусные и полезные блюда, такие как едли и упма.

Ячмень

Приготовленный ячмень содержит не только мало углеводов, но и богат магний, марганец, цинк, селен и медь. Что касается сортов ячменя, то лущеный ячмень лучше жемчужной крупы, поскольку он меньше обрабатывается и хранит целое зерно.

Однако зерно этого злака содержит глютен, поэтому его нельзя употреблять тем, у кого есть его непереносимость.

Киноа

Кино – это безглютеновое зерно с высоким содержанием белка. Это также один из немногих растительных продуктов, содержащий все девять незаменимых аминокислот.

Существует несколько способов употребления киноа. Вы можете сделать из нее гарнир, добавить в салат или смешать с бананом и медом, чтобы получить сладкое лакомство.

Булгур

Булгур – это пшеничное зерно, имеющее большую питательную ценность, чем большинство рафинированных продуктов. Зерно содержит мало углеводов и много магния, марганца, железа и витаминов группы В. Булгур также менее калориен, чем другие цельнозерновые продукты.

Пшеница булгур имеет ряд преимуществ, например помогает улучшить здоровье сердца, поддерживает контроль уровня сахара в крови и способствует развитию здоровых бактерий в кишечнике.

Пшено

Пшено имеет низкий гликемический индекс, что означает, что оно переваривается дольше, чем обычная пшеничная мука, и не вызывает скачков сахара в крови. Зерно также не содержит глютена и может похвастаться высоким содержанием белка и клетчатки.

Перловка – самый популярный сорт, который является отличным дополнением к вашему рациону, если вы хотите похудеть.

Ранее OBOZ.UA опубликовал способы уменьшения потребления углеводов.

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