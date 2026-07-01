Полезные бактерии против лишних килограммов: какой продукт стоит включить в рацион

Правильно подобранные продукты могут не только насыщать организм, но и помогать поддерживать здоровый вес. Некоторые из них благотворно влияют на работу кишечника и процессы пищеварения, что также играет важную роль в контроле массы тела.

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Эксперты утверждают, что один простой ферментированный продукт способен стать полезным дополнением к ежедневному рациону. Издание express.co рассказывает, чем именно он может быть полезен для тех, кто стремится похудеть.

Диетолог Линн Мерфи считает, что ферментированные огурцы не только поддерживают здоровье кишечника, но и могут способствовать более эффективному контролю веса.

"Люди обычно усложняют процесс похудения дорогостоящими добавками или сложными диетами. Но иногда самые эффективные решения оказываются на удивление простыми и доступными", – отметила эксперт.

В то же время она подчеркнула, что речь идет именно о ферментированных огурцах, а не об обычных маринованных, которые готовят с использованием уксуса.

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По словам диетолога, традиционный процесс ферментации способствует образованию полезных пробиотиков – бактерий, которые поддерживают здоровую микрофлору кишечника и положительно влияют на пищеварение.

Ферментированные огурцы могут стать легкой низкокалорийной закуской. Их также добавляют в салаты, бутерброды, лаваши или подают в качестве гарнира к основным блюдам, чтобы сделать вкус более насыщенным.

Линн Мерфи также рассказала, что некоторые люди начинают день с небольшой порции рассола от ферментированных огурцов.

"Мои клиенты уверяют, что это запускает их метаболизм на весь день", – сказала она.

Диетолог советует внимательно выбирать продукт. "Ищите банки с надписью "натуральное ферментированное" или "содержит живые культуры", – рекомендует эксперт.

По её мнению, такие продукты могут улучшать работу пищеварительной системы, помогать уменьшать вздутие живота, а также влиять на механизмы, регулирующие чувство голода. Кроме того, некоторые исследования свидетельствуют о возможном положительном влиянии пробиотиков на накопление висцерального жира – жировой ткани, откладывающейся вокруг внутренних органов.

"Хотя ни один продукт не является волшебной палочкой, исследования указывают на то, что пробиотики оказывают определенное влияние на жир на животе. Это особенно важно, поскольку жир на животе связан с большим количеством рисков для здоровья, чем жир, накапливающийся в других частях тела", – отметила она.

Диетолог подчеркивает, что долгосрочный результат часто обеспечивают не кардинальные изменения, а небольшие полезные привычки.

"Люди, которые пытаются похудеть, как правило, сосредотачиваются на крупных изменениях — полном пересмотре своего рациона или начале интенсивных режимов физических упражнений. Хотя целеустремленность важна, эти радикальные изменения зачастую не являются устойчивыми. Включение ферментированных продуктов, таких как соленья, — это идеальный пример небольшой привычки, которая может помочь достичь более крупных целей", – подытожила она.

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