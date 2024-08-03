Полезные и вкусные: какие фрукты лучше для укрепления иммунитета

Ваша иммунная система продолжает работать даже во сне, производя белки для борьбы с бактериями и вирусами. Клиника Майо утверждает, что недосыпание снижает количество этих защитных белков.

Если вы чувствуете, что ваш иммунитет ослаблен, можно вернуть его в норму. Одним из способов является здоровое питание, богатое питательными веществами. По словам eatthis.com, оно помогает организму бороться с болезнями.

Следовательно, фрукты способствуют росту и функционированию иммунных клеток. Диетолог Лиза Московиц отмечает, что фрукты с высоким содержанием витамина С и антиоксидантов поддерживают иммунитет. Киви является лидером среди них.

"Киви содержит 71% суточной нормы витамина С в одном плоде среднего размера, что почти равно апельсину", – отмечает Московиц.

Витамин С способствует укреплению иммунной системы, поддерживая функции клеток, уменьшая воспаление и защищая от окислительного стресса.

Хотя киви является мощным фруктом, важно соблюдать сбалансированную диету. Если вы не любите киви, можно выбрать другие фрукты и овощи, рекомендованные Национальным институтом здоровья для обеспечения суточной нормы витамина С. Например, апельсин содержит 78% суточной нормы, полстакана вареной брокколи – 57%, а сырой красный перец – 106%.

"Употребление разнообразных растительных продуктов, богатых антиоксидантами, такими как фрукты, овощи, цельные зерна, орехи и семена, является лучшим способом укрепить иммунитет", - отмечает Московиц.

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