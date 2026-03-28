Полезные перекусы для сердца, не требующие готовки: совет кардиолога

Перекусы часто воспринимают как быструю, но вредную пищу, однако они могут быть полезными для сердца, если выбирать правильные продукты. Многие люди едят "на ходу" и не задумываются о питательности перекуса, что приводит к выбору чипсов или конфет.

Врачи советуют иметь под рукой здоровые альтернативы, которые насыщают организм. Издание parade.com делится советами и тремя любимыми закусками кардиологов, которые поддерживают сердце и не требуют приготовления.

"Важно выбирать перекусы с низким содержанием добавленного сахара и без искусственных подсластителей. Закуски с полезными жирами и белком помогают чувствовать сытость и контролировать голод. В результате люди меньше переедают во время еды, что способствует поддержанию здорового веса и сердечно-сосудистой системы", – объясняет кардиолог Фрэнк Эванс.

Врач Колин Чжу для перекусов советует выбирать цельнозерновые продукты, фрукты, овощи и орехи.

"Перекусы действительно могут поддерживать сердечно-сосудистое здоровье, если содержат продукты, богатые питательными веществами. Мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры, клетчатка и антиоксиданты помогают уменьшить воспаление и поддерживают сердце", – говорит Эванс.

Ниже врачи поделились советами по выбору перекусов, а также тремя своими любимыми вариантами, которые не требуют никакой подготовки.

Советы для здоровых перекусов

Доктор Чжу советует готовить перекус самостоятельно, а не покупать ультраобработанные продукты. "Домашние перекусы более питательны, не содержат лишних добавок и позволяют контролировать клетчатку, жиры и минералы, сохраняя любимые вкусы", – говорит он.

Например, вместо покупки протеиновых батончиков можно найти рецепт онлайн и приготовить дома небольшую порцию. Это позволяет контролировать все ингредиенты и это полезнее, чем готовые батончики с длинным списком добавок.

При выборе магазинных закусок доктор Эванс советует внимательно читать этикетки, особенно проверять содержание добавленного сахара и натрия. Лучше всего выбирать снеки с низким содержанием сахара и высоким содержанием клетчатки.

Важно помнить, что основной источник энергии – это приемы пищи. Если вы постоянно чувствуете голод между ними, это может означать, что ваши блюда не насыщают. "Перекусы нужны только тогда, когда основное питание не покрывает потребности организма, иначе организм будет стремиться к чему-то другому", – отмечает Чжу.

Врач советует сосредотачиваться на цельных, минимально обработанных продуктах и избегать добавления масла, соли и сахара. "Клетчатка, белок и полезные жиры помогают оставаться сытыми между приемами пищи, а разнообразие обеспечивает широкий спектр питательных веществ для сердца", – объясняет он.

3 полезных перекуса для сердца, не требующих приготовления

Домашняя сальса или гуакамоле с овощами

Овощи с сальсой или гуакамоле – это вкусно и полезно. Чипсы и сальса часто приводят к перееданию из-за недостатка клетчатки. Доктор Чжу советует использовать овощи, например нарезанный красный перец, для обмакивания в домашнюю сальсу или гуакамоле.

Авокадо в гуакамоле богато ненасыщенными жирами, которые поддерживают сердце, снижают уровень "плохого" холестерина ЛПНП и способствуют контролю сахара в крови. Сочетание овощей с сальсой или гуакамоле обеспечивает организм клетчаткой, которая снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Несоленые орехи

Орехи содержат полезные жиры, клетчатку и минералы, которых нет в большинстве ультраобработанных снеков. "Эти питательные вещества поддерживают баланс холестерина, регулируют уровень сахара и помогают чувствовать сытость", – объясняет Чжу.

Если есть время, орехи можно запечь с оливковым маслом и травами – это делает их вкуснее и повышает антиоксидантный эффект.

Финики, темный шоколад и сухофрукты

Доктор Чжу советует попробовать финики, темный шоколад и сухофрукты. Они содержат клетчатку, полезные жиры и минералы, удовлетворяют потребность в сладком без добавления сахара.

Финики и сухофрукты – источники клетчатки, а темный шоколад богат антиоксидантами, поддерживающими сердце.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие продукты вредны для сердца.

