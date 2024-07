Полезные привычки, помогающие похудеть: советы диетолога

Если вы ставите перед собой задачу существенного сокращения калорий, это может показаться сложной задачей. Однако есть способ, который намного проще, чем вы думаете.

Диетологи рекомендуют разбить эти цели на ежедневные повадки. Поэтому следует использовать эти простые научно обоснованные диеты, чтобы помочь избежать сотен калорий до конца дня и легко похудеть, пишет издание Eat This Not That .

Ужинайте при свечах

Чтобы уменьшить вероятность переедания, выделите время, чтобы создать настроение, когда вы можете получить больше удовольствия от еды. Диетологи объясняют, что посетители ресторанов быстрого питания, обедающие в спокойной обстановке с приглушенным светом и приятной музыкой, потребляют на 175 калорий меньше одного приема пищи, чем в более типичной ресторанной среде.

Ешьте все

Специалисты рекомендуют употреблять в пищу свежие овощи и фрукт. В то же время, результаты исследований убедительно доказывают, что замена трех стаканов фруктового сока в неделю тремя порциями целых фруктов на 7% снижает риск развития диабета 2 типа.

Побалуйте себя закуской

Согласно результатам недавно проведенного исследования, у пациентов с диабетом 2 типа, употреблявших "закуски" три раза в день – перед завтраком, обедом и ужином – наблюдали более низкий уровень сахара в крови после еды. Просто убедитесь, что вы выбираете правильную закуску, а не любую из самых нездоровых закусок, советуют специалисты.

Используйте меньшие тарелки

Здесь играет роль психологический фактор, ведь люди, которым при исследовании давали большие тарелки, ели на 16% больше, чем те, которым давали меньшие. Поэтому стоит попробовать воспользоваться преимуществами визуальной иллюзии с помощью удобных мини-тарелек.

Выключите гаджеты

Специалисты также не рекомендуют есть или пить одновременно, пока вы смотрите канал или проверяете электронную почту. Ведь вполне естественно, что едящие люди, отвлекаясь, съедают на 10% больше одного раза, чем съедали бы в противном случае.

Ешьте перед тем, как есть

Полезный совет - употребление закуски или даже яблоки может уменьшить общее потребление калорий во время еды до 20 процентов. Однако убедитесь, что вы потребляете красное, а не зеленое яблоко — исследователи обнаружили, что красные являются одними из лучших фруктов для похудения.

Купите морозильную камеру

Специалисты также убеждают, что провели исследования, которые обнаружили, что замороженные фрукты и овощи, собранные и подготовленные на первом этапе, могут быть даже более питательными, чем свежие. Но старайтесь держаться подальше от всего содержащего сахар, сироп или соусы.

Spice Things Up

Интересный факт, ведь пиперин, соединение, придающее перцу отчетливый вкус, также может иметь глубокую способность препятствовать образованию новых жировых клеток. Диетологи объясняют, что она создает реакцию, известную как адипогенез, что приводит к уменьшению размера талии, жира в организме и уровню холестерина.

Просто добавьте корицу

Результаты недавно проведенных исследований внушают оптимизм, ведь оказалось, что добавление твердой чайной ложки корицы к крахмалистой пище (например, утренней овсянки) может помочь стабилизировать уровень сахара в крови. Это также предотвращает скачки инсулина, которые могут привести к голоду, тяге и увеличению веса.

Утренние закуски

Также специалисты говорят о том, что люди, которые перекусывают утром, как правило, перекусывают больше в течение дня, чем перекусывающие после обеда. Поэтому следует отказаться от утренних приемов и мегакалорий. Когда вы едите днем, убедитесь, что вы выбираете полезные и безвредные вкусности для организма.

