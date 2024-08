Полезные привычки, помогающие Сильвестру Сталлоне поддерживать форму в 78 лет

Сильвестр Сталлоне, известный в роли Роки Бальбоа и Рэмбо, всегда вдохновлял поклонников своей физической формой и мужеством. Сегодня Сталлоне продолжает оставаться иконой и примером для вдохновения, поскольку даже в свои 78 лет он снимается в популярных проектах и ведет активный стиль жизни.

Как, несмотря на свой почтенный возраст, этот голливудский актер поддерживает свою физическую форму и крепкое здоровье? В Eat This, Not That рассказали, о его здоровых привычках и как они помогают поддерживать форму.

Сталлоне продолжает кинокарьеру и активную деятельность

Сталлоне появился в сериале "Tulsa King", где он сыграл мафиози, который отбыл 25 лет заключения. Этот проект от создателя телесериала "Yellowstone", что является первой ролью Сталлоне в телесериале. Кроме того, Сталлоне можно увидеть в его последних работах, в частности "Самаритянин", "Неудержимые 4" и "Стражи Галактики 3".

Укрепляет тело с помощью тренировок и прогулок на открытом воздухе

Сталлоне продемонстрировал поклонникам свои тренировки, поднимая тяжелые пластины штанги на коленях и другими своими достижениями в тренажерном зале. Он также выложил видео, где несет гантели в боксерскую грушу и боксирует. Кроме того, в своем Instagram он показывает рыбалку, игру в гольф, делится советами и фото с поклонниками.

Он ценит свою семью

Сталлоне очень ценит семью и часто делится фотографиями с женой Дженнифер и его дочерьми в своем профиле в Instagram. Он шутит, что у него дома "правят женщины". Кроме того, он предоставляет своим дочерям полезные советы, особенно относительно отношений и расставания. Известно, что его советы действительно помогают им в сложных ситуациях.

Он полон мотивации

Для здорового вида и позитивного настроения в 78 лет, Сталлоне отмечает важность мотивации и стремлении к новым вызовам. Он говорит, что постоянный поиск новых вершин и вера в силу внутреннего голоса могут стать ключом к успеху.

"Я верю, что есть внутренняя сила, которая делает победителями или побежденными. И победителями становятся те, кто действительно прислушивается к правде своего сердца", — говорит Сильвестр Сталлоне.

