Полезные свойства рыбьего жира, о которых вы могли не знать
Рыбий жир и жир, который получают из печени трески разделяют не все, однако это не совсем верно. Для контекста, рыбий жир получают из ткани рыбы, в то время, как жир трески извлекают из печени атлантической и тихоокеанской трески.
Тем не менее, оба продукта богаты незаменимыми питательными веществами и имеют большое значение для здоровья человека. Чем они известны и какую пользу можно получить потребляя такой продукт, узнавали в OBOZ.UA.
Снимает воспаление
Воспаление может длиться в организме длительное время, вызывая хронические заболевания. Рыбий жир содержит витамины A и D, а также жирные кислоты омега-3, которые уменьшают воспаление, подавляя способствующие его белки.
Укрепляет кости
С возрастом кости могут смываться, что является причиной таких заболеваний, как остеопороз. Рыбий жир является источником витамина D, что укрепляет хрупкие кости и уменьшает потерю костной массы.
Снижает риск появления болезни сердца
Одной из главных причин для смертности является проблемы с сердцем. Регулярное потребление рыбьего жира, содержащего жирные кислоты омега-3, поможет уменьшить риск появления сердечных заболеваний, а также снизит уровень триглицеридов и улучшит кровяное давление.
Предотвращает язву
Язвы, которые развиваются в слизистой оболочке желудка или кишечника, могут быть вызваны бактериальными инфекциями, курением или чрезмерным количеством кислоты в желудке. В этом случае, рыбий жир может эффективно лечить язву желудка и кишечника, подавляя гены, которые вызывают воспаление.
Ранее OBOZ.UA опубликовал информацию, чем полезен рыбий жир для организма.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.
Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.