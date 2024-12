Полезные упражнения, подтвержденные наукой: фитнес, продлевающий жизнь

Спорт и физическая активность - это всегда правильный выбор. Физические упражнения улучшают внешний вид тела, здоровье сердца, укрепляют мышцы, добавляют энергии, стабилизируют психическое состояние, а также способствуют долгой и здоровой жизни.

Видео дня

Существуют конкретные элементы тренировок, которые могут продлить вашу жизнь. Вот несколько секретов фитнеса от Eat This, Not That, которые могут добавить здоровья и лет к вашей жизни.

Будьте активны и доброжелательны

Исследование показало, что командные виды спорта могут значительно увеличить продолжительность жизни. Это связано с высоким уровнем социального взаимодействия во время игры, что улучшает эмоциональное и физическое здоровье. Таким образом, активные социальные упражнения, такие как теннис, могут быть очень полезными для долголетия.

Выполняйте приседания

Приседания полезны не только для укрепления ног и ягодиц, но и улучшают осанку, укрепляют кости и могут помочь в борьбе с деменцией. Исследования показывают, что люди старшего возраста, которые могут подняться с приседа без помощи рук, имеют меньший риск преждевременной смерти. Поэтому важно сохранять гибкость, мышечную силу и координацию, поскольку это влияет на долголетие.

Выполняйте упражнения с высокой интенсивностью

Расслабление во время тренировки полезно, но важно постепенно увеличивать интенсивность, когда есть возможность. Добавление 150 минут интенсивных упражнений в неделю может положительно повлиять на продолжительность жизни. Важно не переходить черту истощения, а тренироваться умеренно.

Ходите быстро

Быстрая ходьба может помочь увеличить продолжительность жизни. Исследования показали, что люди, которые ходят быстрее (более 4,8 км/ч), живут дольше, чем те, кто двигается медленнее. В среднем женщины, которые ходили быстрее, доживали до 87 лет, а мужчины - до 86 лет, в то время как более медленная походка сокращала продолжительность жизни.

Ежедневно делайте не менее 4500 шагов ежедневно

Для улучшения продолжительности жизни важна не только скорость, но и количество шагов. Исследование показало, что добавление 1000 шагов в день снижает риск смерти на 28%, независимо от того, делают ли их за один сеанс или в течение дня. Таким образом, регулярная ходьба, даже короткими перерывами, способствует долголетию.

Ранее OBOZ.UA рассказал, о короткой тренировке для укрепления мышц.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.