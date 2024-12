Тренировка на 10 минут: упражнения, которые ускорят похудение и набор мышечной массы

Для наращивания мышц и похудения важна дисциплина и регулярность. Кроме того, если выполнять короткие и интенсивные тренировки, вы значительно приблизитесь к похудению и быстрее получите нужных физических результатов и улучшите общее здоровье.

В Eat This, Not That предложили некоторые 10-минутные тренировки, которые в сочетании с белковой диетой помогут нарастить мышцы и ускорить похудение. Ознакомьтесь с ними и выполняйте по 10 повторений каждого упражнения без длительных перерывов между подходами. Всего три подхода таких тренировок принесут хорошие результаты.

Приседания

Приседания - это эффективное упражнение для мышц нижней части тела, которое активирует ягодицы, квадрицепсы и подколенные сухожилия. Чтобы усложнить, добавьте прыжок или используйте вес. Начните с расставления ног на ширине плеч, присядьте назад, пока бедра не будут параллельны полу, а затем вернитесь в исходное положение.

Отжимания

Отжимания прорабатывают грудные мышцы, плечи, трицепсы и мышцы кора. Во время упражнения оставляйте пресс напряженным и не давайте бедрам провисать. Начните в планке с руками под плечами, опустите тело к полу, а затем вернитесь в исходную позицию.

Выпады

Выпады - это эффективное упражнение для ягодиц и квадрицепсов, которое также улучшает координацию, равновесие и стабильность. Они позволяют тренировать одну ногу за раз, что снижает нагрузку на суставы. Для выполнения сделайте шаг вперед, опустите заднее колено к земле, а затем вернитесь в исходное положение.

Подтягивания

Подтягивания и отжимания - это отличные упражнения для верхней части тела, поскольку они прорабатывают противоположные мышцы. Подтягивания можно выполнять разными хватами, в частности верхним, нейтральным или нижним. Для выполнения подтягивания возьмитесь за штангу и подтяните грудь к ней, сжимая лопатки вниз. Медленно опуститесь и повторите 10 раз.

V-подъемы

V-подъемы - эффективное упражнение для тренировки мышц живота и сгибателей бедра. Лежа на спине, одновременно поднимите ноги и туловище, формируя латинскую букву "V". Вы можете варьировать сложность, сгибая или разгибая ноги.

