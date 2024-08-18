Полезные ягоды и фрукты: 10 лучших продуктов, уменьшающих воспаление
Многие полезные привычки, такие как физическая активность, здоровый сон и снижение стресса, помогают в борьбе с воспалением. Но одним из самых простых и вкусных способов сделать это увеличение потребления фруктов и ягод в вашем рационе.
Фрукты содержат целый спектр полезных веществ, включая витамины, минералы, антиоксиданты и клетчатку, способствующие снижению воспаления в организме. Кроме того, эти полезные составляющие укрепляют иммунную систему, регулируют кровяное давление и обладают антибактериальными и противовирусными свойствами, объясняет eatthis.com.
Воспаление является естественной реакцией иммунной системы, но если оно принимает хроническую форму, это может привести к серьезным заболеваниям, таким как сердечно-сосудистые болезни, диабет второго типа и даже рак.
Диетолог Триста Бест поделилась списком фруктов и ягод, которые не только помогают снизить воспаление, но и положительно влияют на общее состояние здоровья.
Ягоды
Черника, клубника, малина и ежевика содержат много антиоксидантов, таких как флавоноиды, которые, согласно исследованиям на животных, помогают уменьшить воспаление.
"Ягоды являются богатым источником антиоксидантов и противовоспалительных веществ, таких как флавоноиды и витамин C, которые борются с окислительным стрессом. Их регулярное употребление поможет улучшить общее здоровье и снизить риск развития хронических заболеваний", - объясняет Бест.
Ананас
Этот тропический фрукт содержит бромелайн – фермент с выраженными противовоспалительными свойствами, что может помочь снизить отеки и кровоподтеки. Ананас также богат витамином C, который укрепляет иммунитет.
"Регулярное потребление ананаса или его сока может облегчить воспаление, особенно при артрите, и способствовать лучшему пищеварению", – говорит Бест.
Авокадо
"Авокадо богат мононенасыщенными жирами и антиоксидантами, такими как витамин E, которые помогают уменьшить воспаление и поддерживают здоровье сердца. Его включение в рацион также помогает стабилизировать уровень сахара в крови и способствует чувству сытости", – говорит Бест.
Апельсины
Этот популярный фрукт является отличным источником витамина C, и исследования показывают, что прием 500 мг этого витамина дважды в день может снизить воспаление и укрепить иммунитет.
"Апельсины содержат много витамина C, обладающего мощными антиоксидантными свойствами, которые помогают нейтрализовать свободные радикалы в организме и снижают воспаление", – объясняет Бест.
Папайя
Папайя содержит фермент папаин, который обладает противовоспалительными свойствами и помогает в процессе пищеварения.
"Папайя полезна для организма. Она богата папаином, который, подобно бромелайну в ананасе, способствует пищеварению и уменьшает воспаление", – рассказывает Бест.
Вишни
Вишни известны своим высоким содержанием антоцианов – антиоксидантов, которые уменьшают воспаление и облегчают симптомы артрита и подагры.
"Терпкие вишни обладают мощными противовоспалительными свойствами, которые помогают уменьшить боли в мышцах и симптомы артрита", - отмечает Бест.
Яблоки
Яблоки богаты клетчаткой и антиоксидантами, которые помогают уменьшить воспаление и улучшают пищеварение.
"Кверцетин, содержащийся в яблоках, обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Регулярное употребление яблок может снизить риск сердечных заболеваний и поддержать здоровье легких", – объясняет Бест.
Киви
Киви является отличным источником витамина C, который помогает снизить воспаление и поддержать иммунитет. Этот фрукт богат витаминами C, E и полифенолами, которые помогают бороться с воспалением и улучшают пищеварение.
Арбуз
Арбуз содержит ликопин, мощный антиоксидант, который может уменьшить воспаление и снизить риск развития хронических заболеваний, таких как сердечные заболевания и рак. Арбуз также способствует увлажнению и является низкокалорийным продуктом.
Виноград
Виноград богат полифенолами, которые снижают воспаление и защищают от хронических заболеваний.
"Красный и фиолетовый виноград содержат ресвератрол – антиоксидант, снижающий воспаление и поддерживающий здоровье сердца и мозга", – заключает Бест.
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