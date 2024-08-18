Полезные ягоды и фрукты: 10 лучших продуктов, уменьшающих воспаление

Многие полезные привычки, такие как физическая активность, здоровый сон и снижение стресса, помогают в борьбе с воспалением. Но одним из самых простых и вкусных способов сделать это увеличение потребления фруктов и ягод в вашем рационе.

Фрукты содержат целый спектр полезных веществ, включая витамины, минералы, антиоксиданты и клетчатку, способствующие снижению воспаления в организме. Кроме того, эти полезные составляющие укрепляют иммунную систему, регулируют кровяное давление и обладают антибактериальными и противовирусными свойствами, объясняет eatthis.com.

Воспаление является естественной реакцией иммунной системы, но если оно принимает хроническую форму, это может привести к серьезным заболеваниям, таким как сердечно-сосудистые болезни, диабет второго типа и даже рак.

Диетолог Триста Бест поделилась списком фруктов и ягод, которые не только помогают снизить воспаление, но и положительно влияют на общее состояние здоровья.

Ягоды

Черника, клубника, малина и ежевика содержат много антиоксидантов, таких как флавоноиды, которые, согласно исследованиям на животных, помогают уменьшить воспаление.

"Ягоды являются богатым источником антиоксидантов и противовоспалительных веществ, таких как флавоноиды и витамин C, которые борются с окислительным стрессом. Их регулярное употребление поможет улучшить общее здоровье и снизить риск развития хронических заболеваний", - объясняет Бест.

Ананас

Этот тропический фрукт содержит бромелайн – фермент с выраженными противовоспалительными свойствами, что может помочь снизить отеки и кровоподтеки. Ананас также богат витамином C, который укрепляет иммунитет.

"Регулярное потребление ананаса или его сока может облегчить воспаление, особенно при артрите, и способствовать лучшему пищеварению", – говорит Бест.

Авокадо

"Авокадо богат мононенасыщенными жирами и антиоксидантами, такими как витамин E, которые помогают уменьшить воспаление и поддерживают здоровье сердца. Его включение в рацион также помогает стабилизировать уровень сахара в крови и способствует чувству сытости", – говорит Бест.

Апельсины

Этот популярный фрукт является отличным источником витамина C, и исследования показывают, что прием 500 мг этого витамина дважды в день может снизить воспаление и укрепить иммунитет.

"Апельсины содержат много витамина C, обладающего мощными антиоксидантными свойствами, которые помогают нейтрализовать свободные радикалы в организме и снижают воспаление", – объясняет Бест.

Папайя

Папайя содержит фермент папаин, который обладает противовоспалительными свойствами и помогает в процессе пищеварения.

"Папайя полезна для организма. Она богата папаином, который, подобно бромелайну в ананасе, способствует пищеварению и уменьшает воспаление", – рассказывает Бест.

Вишни

Вишни известны своим высоким содержанием антоцианов – антиоксидантов, которые уменьшают воспаление и облегчают симптомы артрита и подагры.

"Терпкие вишни обладают мощными противовоспалительными свойствами, которые помогают уменьшить боли в мышцах и симптомы артрита", - отмечает Бест.

Яблоки

Яблоки богаты клетчаткой и антиоксидантами, которые помогают уменьшить воспаление и улучшают пищеварение.

"Кверцетин, содержащийся в яблоках, обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Регулярное употребление яблок может снизить риск сердечных заболеваний и поддержать здоровье легких", – объясняет Бест.

Киви

Киви является отличным источником витамина C, который помогает снизить воспаление и поддержать иммунитет. Этот фрукт богат витаминами C, E и полифенолами, которые помогают бороться с воспалением и улучшают пищеварение.

Арбуз

Арбуз содержит ликопин, мощный антиоксидант, который может уменьшить воспаление и снизить риск развития хронических заболеваний, таких как сердечные заболевания и рак. Арбуз также способствует увлажнению и является низкокалорийным продуктом.

Виноград

Виноград богат полифенолами, которые снижают воспаление и защищают от хронических заболеваний.

"Красный и фиолетовый виноград содержат ресвератрол – антиоксидант, снижающий воспаление и поддерживающий здоровье сердца и мозга", – заключает Бест.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какая ягода снижает уровень сахара в крови.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.