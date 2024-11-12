Полезный фрукт: сколько калорий содержит банан и можно ли его есть на диете

Когда вы хотите похудеть, первый шаг – пересмотреть свои пищевые привычки. Научные исследования подтверждают, что включение в рацион большого количества свежих фруктов и овощей может существенно помочь в снижении веса.

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Однако потеря лишних килограммов – это не только корректировка списка покупок, но и создание дефицита калорий. Это означает, что вы должны потреблять меньше калорий, чем тратите каждый день. Издание eatthis.com рассказывает, сколько калорий содержит банан, можно ли его есть на диете.

Сколько калорий в банане?

Один спелый банан среднего размера содержит около 113 калорий. Он также является источником важных минералов, таких как магний (32 мг), фосфор (25 мг) и калий (375 мг), а также клетчатки (2 г). Это делает его отличным дополнением к любому здоровому питанию.

Бананы – это невероятно питательный фрукт с многочисленными полезными свойствами для здоровья. Многие избегают их, считая, что бананы содержат слишком много углеводов, но это ошибочное представление. Углеводы в бананах обеспечивают быстрый заряд энергии, особенно перед тренировкой, и содержат много клетчатки, что помогает поддерживать уровень сахара в крови. Это не те углеводы и сахара, которых следует остерегаться, поскольку они естественны и необходимы для нашего организма для получения энергии", – объясняет диетолог Мелисса Митри.

Кроме того, бананы богаты калием, "электролит, поддерживающим нормальное артериальное давление и здоровье сердца", а также витамином С, витаминами группы B и магнием.

Почему бананы способствуют снижению веса?

Бананы – это источник пищевых волокон, которые по результатам исследований являются ключевым фактором для эффективного похудения. Волокна способствуют ощущению сытости и уменьшают желание перекусить вредными продуктами. "Бананы также обладают сравнительно низкой калорийностью, что делает их идеальным продуктом для диеты с дефицитом калорий", – отмечает Митри.

Употребление бананов во время завтрака, перед тренировкой или как перекус – отличный способ добавить этот фрукт в свой рацион. Съеденный утром банан увеличивает содержание клетчатки в вашем завтраке, что помогает контролировать аппетит в течение дня. Потребление банана перед тренировкой предоставляет быструю энергию, позволяющую максимально эффективно использовать свои упражнения и повысить сжигание калорий. в дорогу", – комментирует Митри.

Следовательно, включение бананов в свой ежедневный рацион может не только улучшить ваше самочувствие, но и поддержать ваши цели по похудению.

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