Полезный фрукт: сколько калорий содержит банан и можно ли его есть на диете
Когда вы хотите похудеть, первый шаг – пересмотреть свои пищевые привычки. Научные исследования подтверждают, что включение в рацион большого количества свежих фруктов и овощей может существенно помочь в снижении веса.
Однако потеря лишних килограммов – это не только корректировка списка покупок, но и создание дефицита калорий. Это означает, что вы должны потреблять меньше калорий, чем тратите каждый день. Издание eatthis.com рассказывает, сколько калорий содержит банан, можно ли его есть на диете.
Сколько калорий в банане?
Один спелый банан среднего размера содержит около 113 калорий. Он также является источником важных минералов, таких как магний (32 мг), фосфор (25 мг) и калий (375 мг), а также клетчатки (2 г). Это делает его отличным дополнением к любому здоровому питанию.
Бананы – это невероятно питательный фрукт с многочисленными полезными свойствами для здоровья. Многие избегают их, считая, что бананы содержат слишком много углеводов, но это ошибочное представление. Углеводы в бананах обеспечивают быстрый заряд энергии, особенно перед тренировкой, и содержат много клетчатки, что помогает поддерживать уровень сахара в крови. Это не те углеводы и сахара, которых следует остерегаться, поскольку они естественны и необходимы для нашего организма для получения энергии", – объясняет диетолог Мелисса Митри.
Кроме того, бананы богаты калием, "электролит, поддерживающим нормальное артериальное давление и здоровье сердца", а также витамином С, витаминами группы B и магнием.
Почему бананы способствуют снижению веса?
Бананы – это источник пищевых волокон, которые по результатам исследований являются ключевым фактором для эффективного похудения. Волокна способствуют ощущению сытости и уменьшают желание перекусить вредными продуктами. "Бананы также обладают сравнительно низкой калорийностью, что делает их идеальным продуктом для диеты с дефицитом калорий", – отмечает Митри.
Употребление бананов во время завтрака, перед тренировкой или как перекус – отличный способ добавить этот фрукт в свой рацион. Съеденный утром банан увеличивает содержание клетчатки в вашем завтраке, что помогает контролировать аппетит в течение дня. Потребление банана перед тренировкой предоставляет быструю энергию, позволяющую максимально эффективно использовать свои упражнения и повысить сжигание калорий. в дорогу", – комментирует Митри.
Следовательно, включение бананов в свой ежедневный рацион может не только улучшить ваше самочувствие, но и поддержать ваши цели по похудению.
Ранее OBOZ.UA опубликовал самые плохие напитки, которые вредят похудению.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.
Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.