Содержит полезный ингредиент: почему стоит есть бутылочную тыкву

Бутылочная тыква, которую также называют дуди или лагерия, – это невероятный овощ, содержащий много питательных веществ, таких как витамины (С и К), кальций, клетчатка. Этот зеленый овощ бывает разных форм и размеров.

Возможно, по вкусу он не такой, как все любят, но он может принести удивительную пользу вашему организму. Ниже мы расскажем о самых популярных его свойствах.

Сахарный диабет

Благодаря низкому гликемическому индексу бутылочная тыква прекрасно подходит для диабетиков. Гликемический индекс бутылочной тыквы составляет 15, а это означает, что при ее потреблении сахар медленнее попадает в кровь.

Кроме того, содержащиеся в овоще пищевые волокна снижают скорость, с которой сахар всасывается в кровь. Оба эти свойства помогают контролировать диабет.

Потеря веса

Меньше калорий, больше клетчатки – идеальное средство для похудения Наряду с высоким содержанием пищевых волокон, способных надолго сохранить ощущение сытости, бутылочная тыква содержит много воды и имеет меньшую калорийность и плотность на грамм.

По всем этим причинам этот овощ может стать идеальной частью вашего рациона для похудения. На самом деле, бутылочная тыква также может улучшить ваш метаболизм, гарантируя вам хороший ночной сон.

Снятие стресса

Содержит компонент, важный для сохранения и улучшения памяти. Из всех овощей лауки содержит наибольшее количество холина – нейромедиатора, который имеет решающее значение для поддержания и улучшения памяти, а также других функций мозга.

Холин также помогает в профилактике и снятии стресса и многих других проблем с психическим здоровьем. Большое количество воды в этом зеленом овоще может обеспечить определенное физическое облегчение, поскольку оно охлаждает желудок и снижает температуру тела.

Здоровье печени

Бутылочная тыква содержит антиоксиданты, которые могут лечить воспаление печени. Печень – один из важнейших органов. Здоровая диета с достаточным количеством антиоксидантов может сохранить вашу печень здоровой.

Тыква в бутылках, содержащая большое количество антиоксидантов, может лечить воспаление печени. Эти компоненты выводят токсины из организма, защищают почки и печень от действия свободных радикалов. Таким образом, потребление бутылочной тыквы помогает поддерживать здоровье печени.

Побочные эффекты

Имейте в виду: чрезмерное потребление тыквенного сока может быть вредным. В последние годы были обнаружены некоторые побочные эффекты (такие как тошнота, язвы, рвота с кровью, диарея, боли в животе) от употребления избыточного количества тыквенного сока.

Чтобы снизить такие риски, пейте сок, который был изготовлен должным образом и не горчит. Сладкая и нежная тыква безопасна. Всегда готовьте овощ перед употреблением. Ограничит потребление до 88 мл в день.

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