Полезный продукт: вкусное арахисовое масло имеет много преимуществ для здоровья

Арахисовое масло – любимая вкусная еда, которую все равно любят и взрослые, и дети. Это жареный арахис, измельченный до состояния пасты.

Оно также является достаточно сбалансированным источником энергии, обеспечивая все три макроэлемента – углеводы, белки и жиры. Вопреки расхожему мнению, арахисовое масло имеет много преимуществ для здоровья. Мы расскажем вам о них поподробнее.

Снижает риск сердечно-сосудистой и ишемической болезни сердца

Арахисовое масло содержит р-кумаровую кислоту, которая помогает восстанавливать повреждения клеток, вызывающих сердечно-сосудистые заболевания.

Кроме того, оно также содержит больше ненасыщенных жиров, чем насыщенных. Таким образом, оно также снижает риск сердечно-сосудистых и ишемических заболеваний сердца. Однако арахисовое масло высококалорийно, поэтому важно ограничить его потребление, чтобы избежать увеличения веса.

Содержит ниацин, защищающий от болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний

Арахис является богатым источником ниацина или витамина B3, который защищает организм от болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных расстройств. Это связано с тем, что ниацин помогает восстанавливать поврежденные клетки мозга, что обеспечивает защиту от подобных заболеваний.

Кроме того, содержание р-кумаровой кислоты в арахисовом масле помогает бороться с окислительным стрессом в клетках организма, связанным с нейродегенеративными заболеваниями.

Повышает уровень хорошего холестерина и снижает риск образования камней в желчном пузыре.

Исследования показывают, что употребление арахисового масла более пяти раз в неделю значительно снижает риск образования камней в желчном пузыре и других заболеваний желчного пузыря. Это связано с тем, что большинство камней в желчном пузыре – это холестериновые камни, которые образуются вследствие высокого уровня плохого холестерина.

Арахисовое масло содержит полезные мононенасыщенные жиры, повышающие уровень хорошего холестерина и снижающие уровень плохого холестерина, тем самым уменьшая вероятность образования камней в желчном пузыре.

Содержит ненасыщенные жиры и белки, помогает в формировании мышц тела

Арахисовое масло калорийно и является отличным дополнением к рациону бодибилдеров. Это потому, что оно содержит большое количество ненасыщенных жиров и белков. Оба помогают строить и восстанавливать мышцы.

Арахисовое масло и цельнозерновой хлеб считаются полноценными белковыми продуктами, поскольку хлеб содержит аминокислоту метионин, которой нет в сливочном масле.

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