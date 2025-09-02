Полезный рацион долгожителей: что едят люди, которые живут более 100 лет

Многие интересуются секретом долгой и здоровой жизни. Самые пожилые люди планеты ежедневно придерживаются особых привычек, которые помогают им оставаться энергичными и активными даже в преклонном возрасте.

Генетика, без сомнения, играет роль, но образ жизни и пищевые привычки не менее важны. Именно исследование таких практик вдохновило создать концепцию "голубых зон", где люди живут дольше всего, пишет eatthis.com.

Исследователь определил пять регионов с высокой концентрацией долгожителей, известных как "голубые зоны": Сардиния в Италии, Окинава в Японии, Икария в Греции, Никоя в Коста-Рике и Лома-Линда в Калифорнии. После тщательного изучения их диет, физической активности и ежедневных привычек Бюттнер сформировал концепцию "диеты голубых зон".

Растительная пища – основа рациона

Общей чертой всех пяти голубых зон является преимущественное употребление растительной пищи. Например, жители Лома-Линда получают примерно 27% калорий из фруктов и 33% из овощей, тогда как мясо составляет лишь 4% рациона, сообщает National Geographic. Для икарийцев ежедневный рацион включает 20% овощей, 17% зелени, 11% бобовых, 6% рыбы и всего 5% мяса.

Это не означает, что следует полностью отказываться от мяса, однако пример этих общин доказывает: ежедневное употребление мясных продуктов не обязательно для здоровой жизни. Американский журнал медицины образа жизни отмечает, что средняя частота потребления мяса (обычно свинины) в таких общинах – около пяти раз в месяц, а размер порции равен примерно колоде карт.

Фасоль ежедневно

Для тех, кто хочет подражать пищевым привычкам долгожителей, фасоль или другие бобовые должны стать основным элементом рациона, заменяя мясо в главном блюде. Во всех пяти голубых зонах бобовые культуры являются ключевым источником белка, и они потребляют их примерно вчетверо больше, чем среднестатистический человек.

Ученые подтверждают пользу бобовых для здоровья. Исследование 2021 года в журнале Nutrients указывает, что регулярное употребление бобовых как части растительной диеты способствует улучшению сердечно-сосудистого здоровья, уменьшению воспалительных процессов и укреплению иммунной системы.

Правило 80/20

Еще одна интересная особенность голубых зон – умеренность в потреблении пищи. Окинавцы тысячи лет придерживаются правила "80%", что означает: нужно есть только до 80% ощущения насыщения. Остальные 20% они оставляют пустыми, не заставляя себя "дозаполнять" желудок.

Для многих людей такая практика может показаться сложной, однако для Окинавы этот маленький процент – важный способ поддерживать здоровье и ощущение удовольствия от еды.

Полезные жиры

У старейших людей мира наблюдается потребление здоровых жиров вместо вредных. Адвентисты седьмого дня в Лома-Линда регулярно едят авокадо, орехи и лосось, а сардинцы получают жир из оливкового масла. Замена сливочного масла и маргарина на полезные жиры, например оливковое масло первого отжима, может улучшить общее состояние здоровья. Исследования показывают, что оно уменьшает воспаление и поддерживает здоровье артерий.

Цельнозерновые продукты

Помимо овощей, бобовых и здоровых жиров, долгожители потребляют много цельного зерна. Например, жители Никои получают 26% ежедневных калорий из зерновых, а сардинцы – целых 47%.

В голубых зонах отдают предпочтение зерновым с низким содержанием глютена: ячменю, овсу и коричневому рису, ограничивая пшеницу. Это способствует сохранению здорового веса, улучшению работы кишечника и уменьшению хронического воспаления.

