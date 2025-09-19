Полезный завтрак после 50: что съесть утром, чтобы оставаться в тонусе

Завтрак задает тон всему дню, а после 50 лет он приобретает еще большее значение для здоровья. Организм в этом возрасте переживает естественные изменения, которые влияют на мышцы, кости и способность клеток к восстановлению.

Правильно подобранные продукты могут помочь замедлить эти процессы и обеспечить тело необходимыми питательными веществами. Именно поэтому эксперты советуют начинать утро с блюд, содержащих достаточное количество белка, пишет eatthis.com.

Диетолог Эми Гудсон поделилась своим видением того, какие продукты стоит включать в утренний прием пищи людям старше 50 лет. По ее словам, лучший вариант завтрака после 50 лет – это блюда, которые содержат высококачественный белок.

Почему белок так важен после 50 лет?

Белок нужен всем, независимо от возраста, но после 50 лет его роль возрастает в разы.

"С годами мы теряем примерно от 2% до 3% мышечной массы за каждое десятилетие, если не принимаем никаких мер для предотвращения этого. Один из самых эффективных способов противодействовать этой потере – добавлять качественный белок к каждому приему пищи, особенно на завтрак", – объясняет Гудсон.

Исследования, опубликованные в Journal of the American College of Nutrition, доказывают: дефицит мышечной массы связан не только со слабостью, но и с такими проблемами, как ухудшение состояния кожи, замедленное заживление ран и высокая склонность к инфекциям.

Так сколько же белка нужно? Гудсон советует ориентироваться на 25-30 граммов во время завтрака.

"Это количество обеспечивает организм аминокислотами, необходимыми для восстановления и роста мышц, а также помогает дольше оставаться сытыми после утреннего приема пищи", – добавляет она.

Как обеспечить организм белком с утра?

Многие не знают, какие продукты стоит выбрать, чтобы получить достаточно белка на завтрак. Гудсон советует несколько простых комбинаций.

"Чтобы получить от 25 до 30 граммов белка, можно приготовить, например, 2 яйца с 30 мл вашего любимого протеинового напитка и полстакана сухой овсянки с добавлением орехов и семян", – говорит диетолог.

Другой вариант: возьмите кусочек сыра, 30 мл белка, 2 яйца и немного овощей, заверните все в цельнозерновую тортилью. Или же можно приготовить что-то более сладкое: "Добавьте две столовые ложки порошка арахисового масла в 170 мл греческого йогурта, посыпьте его высокобелковой гранолой и украсьте половинкой банана".

