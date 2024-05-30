Польза для организма: что есть до и после занятий йогой
За последние несколько десятилетий йога приобрела огромную популярность во всем мире. Доказано, что улучшает осанку, повышает гибкость, устраняет стресс и тревогу, а также улучшает качество сна.
Если вы регулярно занимаетесь йогой, то это большой плюс. Но уверены ли вы, что едите правильную пищу до и после занятий йогой? Мы собрали для вас список продуктов, которые можно есть, и от чего следует отказаться.
Перед занятиями йогой: что нужно есть
Прежде всего, очень важно оставаться увлажненным перед началом тренировки. Поэтому перед упражнениями выпейте много воды.
Также съешьте маленький перекус за 60-90 минут до занятия. Лучше всего есть банан, горсть ягод или протеиновый коктейль. Если у вас слишком мало времени, выпейте стакан миндального молока или сока.
Перед занятиями йогой: что нельзя есть
Избегайте употребления большого количества кофеина перед занятием, особенно если вы выпили одну или две чашки чая или кофе в течение дня. Кофеин обезвоживает организм, поэтому это не самый лучший выбор перед занятием йогой.
Также никогда не ешьте многое перед занятием. С полным желудком вам будет тяжело принимать позы йоги. Поэтому ешьте легкую пищу.
После йоги: что есть
После окончания занятия йогой выпейте пару стаканов обыкновенной воды или кокосовой воды. Это поможет восстановить организм и предотвратить обезвоживание.
Кроме того, съешьте питательную и сытную пищу после занятия. После утренних занятий попробуйте съесть омлет с большим количеством овощей. После вечерних сеансов – лосось на гриле с овощами на ужин.
После йоги: что нельзя есть
После потного занятия йогой не откупоривайте бутылку вина или пива. Потому что в таком случае вы рискуете обезвоживать организм, что может привести к легкой или сильной головной боли.
Также не потакайте своей любви к сахару. И даже если вы собираетесь съесть немного, убедитесь, что это нерафинированный сахар, как в овсянке.
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