Польза для сердца, мозга и фигуры: 11 причин, по которым следует есть больше рыбы

Рыба – это не только вкусный ингредиент для ваших блюд, но и настоящий кладезь пользы для здоровья. Она богата белком, витаминами, минералами и омега-3 жирные кислоты, необходимые для сердца и мозга.

Регулярное включение рыбы в рацион способствует контролю аппетита, укреплению костей и поддержке сердечно-сосудистой системы. Диетолог Дестини Муди рассказывает eatthis.com об 11 весомых причинах, почему стоит чаще выбирать рыбу для своего питания.

1. Рыба – источник омега-3

Жирная рыба, такая как лосось и скумбрия, богата омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами. Они уменьшают воспаление, поддерживают работу мозга и сердца.

"Омега-3 жирные кислоты – это незаменимое питательное вещество, которое организм не может производить самостоятельно, но оно имеет мощные преимущества в борьбе с хроническим воспалением и поддержке здоровья мозга и сердца. Даже спортивные результаты могут улучшаться благодаря омега-3. Достаточно съедать одну порцию жирной рыбы (примерно 100-150 г) один-два раза в неделю", – объясняет Муди.

2. Низкокалорийный продукт

Рыба содержит относительно мало калорий, поэтому ее легко включать в сбалансированную диету. Наименее калорийные виды – треска, камбала и пикша. Например, порция трески весом 85 г содержит всего 67 калорий.

Муди добавляет: "85 г тилапии содержат около 100 калорий, тогда как такая же порция стейка – почти 200 калорий. Белую рыбу легко включать в низкокалорийные диеты для похудения".

3. Естественный источник витамина D

Жирная рыба, особенно лосось и тунец, богата витамином D, необходимым для костей, иммунитета и общего самочувствия.

"Многие удивятся, что природных источников витамина D немного. Лосось и сельдь содержат его больше всего – порция весом 113 г обеспечивает 100% дневной нормы", – говорит Муди.

4. Высокое содержание белка

Белок необходим для роста и восстановления мышц, повышает сытость и поддерживает общее состояние здоровья.

"Средняя порция рыбы весом 85 г содержит примерно 20 г белка. Рыба обычно богаче белком, чем курица или говядина, особенно если речь идет о нежирных видах", – объясняет Муди.

5. Помогает контролировать аппетит

Постный белок рыбы позволяет дольше чувствовать сытость, уменьшая переедание и тягу к перекусам.

"Белок – наиболее насыщающий макронутриент. Он помогает оставаться сытым дольше, что полезно для похудения", – говорит Муди.

6. Поддержка здоровья сердца

Регулярное употребление рыбы связано со снижением кровяного давления, уровня триглицеридов и риска нерегулярного сердцебиения.

"Исследования показывают, что люди, которые едят рыбу, имеют более низкий риск сердечных приступов и инсультов", – отмечает Муди.

7. Источник йода

Морская рыба содержит йод, жизненно важный для щитовидной железы и метаболизма.

"Йод играет ключевую роль в функции щитовидной железы, а морская рыба содержит его значительно больше, чем пресноводная", – объясняет Муди.

8. Альтернатива мясу

Для тех, кто ограничивает потребление красного мяса, рыба – отличный вариант постного белка.

"Растительные диеты полезны, но рыба обеспечивает важные питательные вещества – железо, B12 – без избытка насыщенных жиров", – говорит Муди.

9. Легко сочетается с другими блюдами

Рыбу можно запекать, жарить, готовить на гриле или добавлять в салаты, пасту или тако.

"Рыба позволяет экспериментировать на кухне, поэтому быстро не надоест", – отмечает Муди.

10. Доступная по цене

Необязательно покупать свежего лосося, чтобы получить пользу. Консервированная и замороженная рыба сохраняет все питательные свойства.

"Консервированный тунец, скумбрия или лосось – бюджетный и удобный способ включить рыбу в рацион", – объясняет Муди.

11. Легкая в приготовлении

Даже при плотном графике рыбу можно быстро приготовить – на гриле, в духовом шкафу или на сковороде.

"Белая рыба имеет нежный вкус и хорошо сочетается с различными приправами", – добавляет Муди.

