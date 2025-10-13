Тарелка здорового питания: почему стоит ежедневно есть овощи

Овощи – неотъемлемая часть здорового питания, которая приносит множество пользы организму. Их ежедневное потребление помогает поддерживать сердце, кожу, зрение и кости в отличном состоянии.

Кроме того, овощи способствуют нормальной работе пищеварительной системы и снижают риск хронических заболеваний. Издание eatthis.com опубликовало пять ключевых преимуществ ежедневного включения овощей в рацион.

1. Овощи поддерживают сердце

Диета, богатая овощами, способна снизить артериальное давление и уменьшить вероятность сердечных приступов и инсультов. Исследования показывают, что растительные продукты значительно улучшают здоровье сердца.

Например, одно большое исследование показало, что люди, которые регулярно потребляют листовые овощи – салат, шпинат, мангольд или листья горчицы – имеют более низкий риск сердечных заболеваний.

Исследование "Диетические подходы к остановке гипертонии" (DASH) подтверждает, что калий и магний из овощей помогают значительно снизить кровяное давление, что уменьшает вероятность инфаркта и инсульта. Диета DASH рекомендует 4-5 порций овощей в день. Одна порция – это 1 стакан сырых овощей или ½ стакана вареных/100% сока.

2. Овощи – союзники кожи

Овощи буквально "питают" вашу кожу. Они содержат бета-каротин, витамин C и другие антиоксидантные фитонутриенты, которые защищают кожу от повреждения ультрафиолетом.

Большое исследование среди женщин 40-74 лет показало: те, кто потреблял больше продуктов, богатых витамином C, и меньше жиров и сахара, имели меньше морщин и выглядели моложе. Регулярное включение овощей в рацион помогает уменьшить хроническое воспаление, которое ускоряет старение, появление морщин и потерю коллагена.

3. Овощи полезны для глаз

Здоровое зрение нуждается в защите от ультрафиолета, а овощи содержат витамины A, C, каротиноиды и другие фитонутриенты, поддерживающие зрение. Лютеин и зеаксантин, содержащиеся во многих овощах и листовой зелени, снижают риск возрастной макулярной дегенерации и катаракты.

Исследование AREDS показало: цинк, медь, витамины C и E, а также бета-каротин, лютеин и зеаксантин уменьшают риск возрастных нарушений зрения на 25%. Катаракта и макулярная дегенерация – главные причины слепоты после 65 лет.

4. Овощи поддерживают пищеварительную систему

Овощи богаты клетчаткой, которая способствует здоровью микробиома кишечника. Триллионы бактерий в вашем желудочно-кишечном тракте помогают иммунной системе работать эффективнее.

Гарвардская школа общественного здоровья отмечает: диета с большим количеством овощей и клетчатки поддерживает здоровый микробиом. Волокна ферментируются в толстой кишке, образуя короткоцепочечные жирные кислоты, полезные для организма. Особенно полезны для пищеварения лук, порей, спаржа, топинамбур, листья одуванчика и морские водоросли – они богаты на пребиотические волокна, питающие "дружественные" бактерии.

5. Овощи укрепляют кости

Хотя молочные продукты традиционно считаются лучшими для костей, овощи тоже обеспечивают важные питательные вещества и помогают поддерживать кальций в костях. Диета с большим количеством продуктов животного происхождения создает более кислую среду, что способствует потере кальция.

Листовая зелень – капуста кале, бок-чой, китайская капуста, листовая капуста, репа – содержит кальций, калий, фолиевую кислоту, витамин K и магний, которые помогают организму усваивать кальций. Обзор пяти исследований показал, что большее количество овощей связано со снижением риска переломов бедра.

