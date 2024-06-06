Польза ходьбы: сколько шагов нужно проходить каждый день

Большинство из нас знают о пользе ходьбы для здоровья, но знаете ли вы, сколько шагов нужно проходить каждый день, чтобы вести здоровый образ жизни?

Эксперты считают, что взрослые должны проходить не менее 10 000 шагов ежедневно, чтобы предотвратить определенные проблемы со здоровьем, таким как сердечно-сосудистые заболевания и высокое кровяное давление. Но эту норму можно разбить еще больше в зависимости от возраста и целей. OBOZ.UA собрал информацию о пользе ходьбы для здоровья.

Почему это важно?

Экспериментальные исследования показали, что взрослые люди могут проходить от 4000 до 18000 шагов каждый день. Однако 10 000 шагов в день – это вполне приемлемая цель.

Работая над этим показателем, вы сможете отрегулировать кровообращение, улучшить жесткость суставов, дыхание, упругость и настроение. На самом деле, около 10 000 шагов в день также могут предотвратить такие проблемы, как ожирение и возрастная потеря памяти.

Потеря веса

Различные организмы по-разному реагируют на методы похудения. Поскольку один фунт жира эквивалентен 3500 калориям, чтобы терять один фунт в неделю, вам нужно сжигать около 500 дополнительных калорий в день.

В то время как 10 000 калорий в день является разумной целью для похудения, стремление к 15 000 защитит вас от метаболического синдрома – группы заболеваний, включающей болезни сердца, инсульт и диабет.

Уровень физической подготовки

Если вы хотите улучшить свой уровень физической подготовки, начните ставить более высокие цели. Для начала подсчитайте, сколько шагов вы делаете в среднем сейчас. Добавьте к этому примерно 250 дополнительных шагов в день.

После того, как вы будете стабильно достигать этой цифры в течение нескольких недель, увеличьте свою цель на 500. Продолжайте делать это последовательно, пока не достигнете 10 000 шагов каждый день. Увеличьте количество шагов для достижения лучших результатов.

Рекомендуемые экспертами для детей и взрослых

Центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют, чтобы дети от 6 до 17 лет получали по меньшей мере 60 минут кардио/физической активности ежедневно.

Эксперимент показал, что взрослые женщины, проходившие более 4000 шагов в день, имели более низкий уровень смертности. Другое исследование показало, что уровень смертности значительно снижается, если взрослые проходят около 7500 шагов в день.

Простые способы ходить больше

Начните с мини-прогулок. Играйте 15 минут утром, 10 минут днем и 15 минут вечером. Поднимитесь по лестнице и пройдитесь.

Исследования показывают, что люди, начинающие свой день с прогулки, чувствуют себя более энергичными, чем те, кто начинает свой день с чашки чая.

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